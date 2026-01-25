Amerykański wspinacz Alex Honnold jako pierwszy człowiek wspiął się bez lin zabezpieczających na jeden z najwyższych wieżowców świata, Taipei 101 w Tajpej. Spektakularny wyczyn śledziły tłumy na ulicach stolicy Tajwanu oraz widzowie na całym świecie.

Alex Honnold wspiął się bez zabezpieczeń na wieżowiec Taipei 101 / I-HWA CHENG/AFP / East News

Alex Honnold wspiął się bez zabezpieczeń na wieżowiec Taipei 101.

Amerykanin pojawił się na szczycie budynku po 90 minutach.

Jakie jeszcze osiągnięcia ma na koncie? Dowiesz się, czytając cały artykuł.

Najtrudniejsza środkowa część

Było świetnie, choć było mi trochę gorąco - przyznał Alex Honnold zaraz po zakończeniu wspinaczki. W rozmowie z partnerką powiedział też, że w trakcie próby zmagał się z silnym wiatrem.

Najtrudniejszym momentem wspinaczki była środkowa część budynku, obejmująca aż 64 piętra. To właśnie ten fragment nadaje Taipei 101 jego charakterystyczny wygląd - składa się z ośmiu segmentów po osiem pięter, z przewieszeniami zakończonymi balkonami. Honnold wykorzystywał te miejsca, by na chwilę odpocząć przed dalszą wspinaczką.

Taipei 101 to jeden z najwyższych drapaczy chmur na świecie, liczący aż 101 pięter. Wyczyn Amerykanina trwał około 90 minut i był transmitowany na żywo na platformie Netflix z 10-sekundowym opóźnieniem.

Tłumy kibicowały na ulicach

Wyczyn Honnolda przyciągnął tłumy mieszkańców Tajpej, którzy z zapartym tchem obserwowali wspinaczkę z poziomu ulicy. Gdy Amerykanin dotarł na szczyt, wśród zgromadzonych wybuchł wiwat.

Choć wspinaczka Honnolda wzbudziła ogromny podziw, pojawiły się także głosy krytyki. Część komentatorów zwraca uwagę na etyczne aspekty transmitowania tak niebezpiecznych wyczynów na żywo, co może inspirować innych do podejmowania podobnego ryzyka.

Wcześniej inni śmiałkowie próbowali zdobyć Taipei 101, jednak Alex Honnold jest pierwszym, który dokonał tego bez żadnych zabezpieczeń. Początkowo wspinaczka miała odbyć się w sobotę, jednak ze względu na deszcz została przesunięta na niedzielę.

Bohater oscarowego filmu

Alex Honnold to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych wspinaczy na świecie, znany przede wszystkim z ekstremalnych przejść typu free solo, czyli wspinaczki bez asekuracji liną. Jego największym osiągnięciem, które przeszło do historii światowej wspinaczki, było samotne przejście 900-metrowej ściany El Capitan w Yosemite drogą Freerider w 2017 roku.

Ten wyczyn, uznawany za jedno z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych w historii alpinizmu, został uwieczniony w nagrodzonym Oscarem filmie dokumentalnym "Free Solo". Wcześniej Honnold dokonał równie spektakularnych przejść na takich ścianach jak Moonlight Buttress w Zion National Park oraz Half Dome w Yosemite. Jego działalność nie ogranicza się jedynie do Stanów Zjednoczonych - wspinał się również w Patagonii, Europie i Afryce.