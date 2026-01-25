Jan Zieliński i Luke Johnson zameldowali się w ćwierćfinale debla podczas wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Polsko-brytyjski duet w dwóch setach pokonał Adama Pavlaska i Johna Patricka Smitha.

Jan Zieliński / IZHAR KHAN/AFP / East News

W niedzielnym meczu 1/8 finału debla Jan Zieliński i Luke Johnson zmierzyli się z czesko-australijskim duetem Adam Pavlasek i John Patrick Smith.

Polsko-brytyjska para od początku kontrolowała przebieg spotkania, wygrywając w dwóch setach 6:3, 6:4.

Dzięki temu zwycięstwu Polak i Brytyjczyk zameldowali się w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju w Melbourne.

Kolejni rywale

W walce o półfinał Jan Zieliński i Luke Johnson zmierzą się z jedną z rozstawionych par. Ich rywalami będą albo Salwadorczyk Marcelo Arevalo i Chorwat Mate Pavić (rozstawieni z numerem czwartym), albo Amerykanin Austin Krajicek i Chorwat Nikola Mektić (nr 16).

Obie pary należą do światowej czołówki, co zapowiada emocjonujące starcie.

Jedyny Polak w deblu

Jan Zieliński jest obecnie jedynym polskim tenisistą, który pozostał w grze podwójnej na Australian Open. Wcześniej rywalizował także w mikście, w parze z Hsieh Su-wei z Tajwanu. Zwycięzcy Australian Open 2024 w tej konkurencji tym razem odpadli już w pierwszej rundzie.

Wynik meczu 1/8 finału debla:

Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, Wielka Brytania) - Adam Pavlasek, John Patrick Smith (Czechy, Australia) 6:3, 6:4.