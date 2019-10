Demokratyczny kandydat do Białego Domu Bernie Sanders, który 1 października przeszedł zawał serca, pojawił się w Nowym Jorku na spotkaniu ze swoimi zwolennikami. Jak zapewnił jest "bardziej niż gotów" objąć prezydenturę. Jak tłumaczył, tylko wspólnymi siłami można zmienić kraj.

Bernie Sanders - demokratyczny kandydat do Białego / Peter Foley / PAP/EPA

Jestem bardziej niż gotów objąć urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jestem bardziej niż gotów rozprawić się z chciwością i korupcją korporacyjnych elit. Jestem bardziej gotów niż kiedykolwiek pomóc w utworzeniu rządu opartego na zasadach sprawiedliwości, ekonomicznej sprawiedliwości, rasowej sprawiedliwości, społecznej sprawiedliwości i środowiskowej sprawiedliwości - przekonywał 78-letni polityk.



Dzisiaj w Ameryce ponad 500 tys. ludzi jest bezdomnych. Tutaj w Nowym Jorku tylko w tym roku ponad 130 tys. ludzi, w tym 45 tys. dzieci spało w schroniskach. (...) 50 proc. naszej populacji, pracujących ludzi naszego kraju, żyje od wypłaty do wypłaty walcząc o to by móc zapłacić za mieszkanie, kredyt hipoteczny, podstawowe rachunki, lub za naprawę samochodu. W nieprawdopodobnym stresie zmagają się, żeby przeżyć i wyżywić rodziny - podkreślił Sanders.

Ludzie nie mają ubezpieczeń. Kiedy zachorują, nie są w stanie iść do lekarza, ponieważ USA, utrzymuje najbardziej niefunkcjonalny i okrutny system opieki medycznej w świecie. Rodzin nie stać na sfinansowanie studiów dzieci z powodu oburzająco wysokich kosztów edukacji - powiedział demokratyczny kandydat do Białego Domu.



"Nasz rząd zezwolił oszustom z przemysłu farmaceutycznego na manipulowanie cenami i przekupstwo polityczne"

Miliony emerytów nie mogą sobie pozwolić na zakup leków na recepty, których desperacko potrzebują, ponieważ nasz rząd zezwolił oszustom z przemysłu farmaceutycznego na manipulowanie cenami i przekupstwo polityczne. W tym samym czasie Trump i Republikanie decydują się na okrajanie świadczeń dla ubogich (Medicaid), dla starszych (Medicare) i ubezpieczeń społecznych (Social Security) dla naszych seniorów - mówił senator ze stanu Vermont.

25 zarządzających funduszami hedgingowymi zarabia dwukrotnie więcej niż wszyscy wychowawcy w amerykańskich przedszkolach. (...) Dzisiaj trzech najbogatszych Amerykanów posiada większy majątek niż łącznie najmniej zasobna połowa społeczeństwa. W ostatnich 30 latach 1 proc. na samej górze odnotował wzrost zamożności o 21 trylionów dolarów - wyliczał Sanders.



Wygramy, ponieważ Amerykanie chcą fundamentalnych zmian w naszych priorytetach krajowych. Mają dość tego, że podczas gdy 1. proc. staje się coraz bogatszy, muszą się zmagać, by włożyć coś do garnka. Dlatego wygramy - zapewniał.



To właśnie ten ruch, biały, czarny, latynoski, amerykańskich Azjatów, rdzennych Amerykanów, nas wszystkich razem, ten ruch przekształci kraj - dodał Sanders.



Jago kandydaturę na prezydenta poparła najmłodsza w historii kongresmenka, lewicowa Demokratka Alexandria Ocasio-Cortez.