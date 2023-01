Organizacja pozarządowa Iran Human Rights (IHR) poinformowała, że Sąd Najwyższy Iranu oraz Sąd Rewolucyjny zatwierdziły kary śmierci dla dwóch młodych ludzi za udział w antyrządowych protestach po śmierci młodej Kurdyjki Mahsy Amini. Skazani mają 18 i 19 lat.

Protesty w Iranie / SalamPix/Abaca / PAP/EPA

18-letni Mehdi Mohammadifard, oskarżony o "prowadzenie wojny przeciwko Bogu", jest prawdopodobnie - według dyrektora IHR Mahmuda Amiry-Moghaddama - najmłodszym uczestnikiem protestów, skazanym na śmierć za udział w demonstracjach.

Sąd Najwyższy potwierdził karę śmierci dla 19-letniego Mohammada Boroghaniego, skazanego za "zranienie nożem agenta służb bezpieczeństwa z zamiarem zabicia go", "sianie terroru w społeczeństwie" i "podpalenie siedziby władz miasta Pakdaszt" na północy kraju.



Republika Islamska, która nie jest w stanie stłumić protestów przez 109 dni, musi uciekać się do zastraszania i egzekucji, by zagwarantować sobie przetrwanie - powiedział Amiry-Moghaddam.



AFP podaje, że w poniedziałek policja w Iranie zaczęła ponownie sprawdzać, czy kobiety w samochodach noszą hidżab. Według irańskiej agencji Fars policjanci zostali poinstruowani, że jeśli zauważą w aucie kobietę, która nie ma zasłoniętych włosów, mają ją pouczyć, że "musi respektować normy społeczne i uważać, by taka sytuacja nie powtórzyła się".

Protesty po śmierci 22-latki

Masowe demonstracje rozpoczęły się w połowie września po śmierci 22-letniej Mahsy Amini, aresztowanej przez policję moralności. Po zatrzymaniu z powodu "nieodpowiedniego nakrycia głowy" kobieta w niejasnych okolicznościach zapadła w śpiączkę i zmarła w szpitalu. Kobiety biorące udział w protestach po jej śmierci często pokazywały się na nich bez hidżabu.



W Iranie dokonano już dwóch egzekucji uczestników antyrządowych protestów. IHR podkreśla, że wszystkie osoby, którym grozi kara śmierci, są poddawane "fizycznym i psychicznym torturom, aby wymusić na nich obciążające ich zeznania".