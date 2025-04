Samochód wjechał w grupę protestujących w stolicy Serbii Belgradzie. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę. Lokalne media podały, że jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala.

Uczestnik styczniowego protestu studentów w Belgradzie trzyma planszę z napisem "Wsparcie studentów" / EPA/ANDREJ CUKIC / PAP

W środę w serbskiej stolicy kilka tysięcy osób zebrało się, by uczcić 16 minutami 16 ofiar zawalenia się części dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie. Tragedia wydarzyła się na początku listopada ub.r. i doprowadziła do trwającej do dziś fali masowych protestów.

W czasie protestu doszło do groźnego incydentu - samochód osobowy wjechał w tłum demonstrantów - jedna osoba została ranna. Sprawca wypadku został zatrzymany przez uczestników manifestacji. Jak podały media, policja wszczęła już przeciwko niemu postępowanie.

Równoległy protest zorganizowano przed siedzibą nadawcy publicznego RTS w odpowiedzi na fałszywe informacje dotyczące protestujących studentów zamieszczane w programach informacyjnych telewizji. Zgromadzeni skandowali: "Nieładnie kłamać" czy "Blokady wciąż trwają".

Studenci na czele protestów

Od grudnia inicjatywę w organizacji masowych demonstracji przejęli studenci, którzy rozpoczęli też wówczas okupację 60 wydziałów we wszystkich ośrodkach akademickich kraju.

Studenci domagają się ujawnienia umów związanych z remontem dworca w Nowym Sadzie, ukarania winnych napadów na demonstrantów, oddalenia zarzutów wobec uczestników protestów i zwiększenia o 20 proc. wydatków budżetowych na szkolnictwo wyższe.

W ostatnich tygodniach do postulatów dołączono apel o dokładne zbadanie incydentu, który doprowadził do wybuchu paniki podczas protestu w Belgradzie w połowie marca. Panikę wywołał głośny huk, który - zdaniem części mediów i protestujących - był użytą przez służby bronią soniczną. Szósty postulat dotyczy ochrony pacjentów i jest odpowiedzią na regularne wizyty prezydenta Aleksandara Vuczicia w szpitalach. "Zdrowie musi być ponad polityką" - zaznaczyli studenci.

Dodatkowo studenci z Nowego Sadu zażądali od rządu powołania gabinetu ekspertów, który miałby poprowadzić kraj do nowych wyborów. Pomysł ten był od miesięcy podnoszony przez serbską opozycję i stanowczo odrzucony przez władze kraju.