Nowe wyzwania dla obrony planetarnej

Przypadek 2024 YR4 pokazuje, że ochrona przed zagrożeniami z kosmosu powinna obejmować nie tylko Ziemię, ale także Księżyc i inne obiekty, na których ludzkość planuje prowadzić działalność. Naukowcy rozważają, czy w przyszłości możliwe będzie zastosowanie misji podobnych do DART, która w 2022 roku skutecznie zmieniła trajektorię asteroidy Dimorphos.

Dimorphos to niewielka asteroida o średnicy około 160 metrów, będąca naturalnym satelitą większej asteroidy Didymos. Obiekt ten stał się celem historycznej misji NASA DART (Double Asteroid Redirection Test), która miała na celu przetestowanie możliwości zmiany trajektorii ciała niebieskiego zagrażającego Ziemi. We wrześniu 2022 roku sonda DART uderzyła w Dimorphosa, powodując skrócenie jego orbity wokół Didymosa o 32 minuty. Był to pierwszy w historii udany test technologii obrony planetarnej. Układ Didymos-Dimorphos nie stanowi zagrożenia dla Ziemi, a kolejne badania skutków misji przeprowadzi europejska sonda Hera.

Asteroida 2024 YR4 została wykryta przez system ATLAS w Chile dopiero po minięciu Ziemi, co pokazuje, jak trudne jest wykrywanie obiektów nadlatujących od strony Słońca. Nowe teleskopy, takie jak NEO Surveyor czy europejski NEOMIR, mają w przyszłości poprawić skuteczność wykrywania potencjalnie niebezpiecznych obiektów.