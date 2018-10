Sąd w Pakistanie uchylił wyrok śmierci dla chrześcijanki skazanej za bluźnierstwo w sprawie, która podzieliła naród. Asia Bibi została skazana w 2010 roku po tym, jak oskarżono ją o obrazę proroka Mahometa w kłótni z sąsiadkami. Mimo że Bibi cały czas utrzymywała, że jest niewinna, większość z ostatnich ośmiu lat spędziła w odosobnieniu. To przełomowe orzeczenie wywołało gwałtowne protesty islamistów, którzy popierają surowe prawo dotyczące bluźnierstwa.

/ SHAHZAIB AKBER / PAP/EPA

W Karaczi, Lahore, Peszawarze i Multan odbywają się demonstracje przeciwników wyroku. Dochodzi do starć z policją.

Czerwona strefa w stolicy Islamabadzie, gdzie znajduje się Sąd Najwyższy, została zamknięta przez policję, rozmieszczono też wojsko w celu powstrzymania protestujących przed wdarciem się do sądu.

Sędzia Saqib Nisar, odczytując orzeczenie, powiedział, że Asia Bibi może zostać natychmiast zwolniona z więzienia w Sheikupura, jeśli nie jest poszukiwana w związku z jakąkolwiek inną sprawą. Kobieta nie była w sądzie w trakcie odczytywania orzeczenia, ale zareagowała na werdykt z więzienia z niedowierzaniem. Nie mogę uwierzyć w to, co słyszę, czy wyjdę teraz, czy naprawdę mnie wypuszczą? - miała powiedzieć według agencji AFP.

O co oskarżono Asię Bibi?

Asia Bibi pokłóciła się w czerwcu 2009 roku z kilkoma kobietami podczas zbierania owoców. To one oskarżyły ją, że pijąc wodę z tego naczynia co one, zanieczyściła je. Muzułmanki nie mogły już go dotknąć, ponieważ wiara Bibi - chrześcijaństwo - uczyniła go nieczystym. Kobiety miały powiedzieć, że Asia Bibi powinna nawrócić się na islam, a w odpowiedzi usłyszały obraźliwe komentarze na temat proroka Mahometa. Bibi została później pobita we własnym domu, a oprawcy twierdzili, że przyznała się do bluźnierstwa. Po przeprowadzeniu dochodzenia została aresztowana.

Na zdjęciu Asia Bibi z córką oraz w sądzie / foto. BIBI FAMILY/GOVERNOR HOUSE / PAP/EPA





Dlaczego ta sprawa tak dzieli Pakistańczyków?

Islam jest państwową religią Pakistanu i stanowi podstawę jej systemu prawnego. Poparcie społeczne dla surowych przepisów dotyczących bluźnierstwa jest silne. Surowe kary są często popierane przez polityków, ale krytycy tego prawa twierdzą, że było ono nadużywane do zemsty w osobistych sporach i że zazwyczaj nie było poparte solidnymi dowodami. Zdecydowana większość skazanych to muzułmanie lub członkowie społeczności Ahmadi, ale od początku lat 90. skazano też wielu chrześcijan.

/ Arshad Arbab / PAP/EPA

W ostatnich latach wspólnota chrześcijańska, licząca zaledwie 1,6 proc. populacji Pakistanu, była obiektem ataków ze strony islamistów. W społeczeństwie istnieje szerokie poparcie dla surowych kar dla bluźnierców. Nikt nigdy nie został stracony z mocy prawa, ale niektóre osoby oskarżone o przestępstwo zostały zlinczowane lub zamordowane w wyniku samosądu.

Asia Bibi, urodzona w 1971 roku matka czwórki dzieci, była pierwszą kobietą skazaną na śmierć na mocy prawa.

(j.,a)