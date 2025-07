Brytyjska policja zatrzymała trzech członków kierownictwa szpitala w Chester, gdzie pielęgniarka Lucy Letby została skazana za zamordowanie siedmiorga niemowląt. Śledczy zarzucają im rażące zaniedbania i nieumyślne spowodowanie śmierci. To kolejny dramatyczny rozdział jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat w Wielkiej Brytanii.

/ Shutterstock

Szokujące zatrzymania w Chester

We wtorkowy poranek północno-zachodnią Anglią wstrząsnęła wiadomość o aresztowaniu trzech mężczyzn z kierownictwa szpitala Countess of Chester. To właśnie w tej placówce w latach 2015-2016 pielęgniarka Lucy Letby dopuściła się serii zbrodni na oddziale neonatologicznym, które wstrząsnęły opinią publiczną na całym świecie. Policja hrabstwa Cheshire, prowadząca śledztwo w tej sprawie, poinformowała, że zatrzymanym postawiono zarzuty rażącego zaniedbania oraz nieumyślnego spowodowania śmierci.

Zarzuty i dalsze postępowanie

Paul Hughes z policji hrabstwa Cheshire potwierdził, że cała trójka została już zwolniona za kaucją, jednak śledztwo trwa. Funkcjonariusze nie ujawnili tożsamości zatrzymanych ani szczegółowych informacji dotyczących ich stanowisk w strukturze szpitala. Wiadomo jedynie, że są to osoby z najwyższego szczebla zarządzania placówką. Zatrzymania są efektem szeroko zakrojonego dochodzenia, które ma wyjaśnić, czy kierownictwo szpitala mogło przyczynić się do tragedii poprzez zaniedbania lub zaniechania w zakresie nadzoru nad personelem.

Tragiczna historia Lucy Letby

Sprawa Lucy Letby od początku budziła ogromne emocje. Pielęgniarka, która pracowała na oddziale noworodkowym szpitala w Chester, została oskarżona o zamordowanie siedmiorga niemowląt oraz usiłowanie zabójstwa kolejnych ośmiorga w latach 2015-2016. Po dwóch długich i skomplikowanych procesach sądowych, w 2024 roku Letby została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Jej sprawa stała się symbolem nie tylko niewyobrażalnej tragedii, ale również pytań o skuteczność nadzoru i procedur bezpieczeństwa w brytyjskiej służbie zdrowia.

Odpowiedzialność dyrekcji pod lupą

Aresztowania wśród członków kierownictwa szpitala to odpowiedź na rosnące oczekiwania społeczne dotyczące wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za nadzór nad funkcjonowaniem placówki. Śledczy badają, czy sygnały ostrzegawcze dotyczące zachowania Letby były ignorowane lub bagatelizowane przez przełożonych. W mediach pojawiały się już wcześniej doniesienia, że niektóre osoby z personelu zgłaszały swoje obawy dotyczące pielęgniarki, jednak nie spotkały się one z odpowiednią reakcją ze strony zarządu.

Obecne zatrzymania to dopiero początek kolejnego etapu śledztwa. Policja zapowiada dalsze czynności, mające na celu dokładne wyjaśnienie, czy i w jakim stopniu kierownictwo szpitala mogło przyczynić się do tragedii. Sprawa budzi ogromne zainteresowanie zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i poza jej granicami. Rodziny ofiar oraz opinia publiczna oczekują pełnego rozliczenia wszystkich, którzy mogli dopuścić się zaniedbań.

Wstrząs dla brytyjskiej służby zdrowia

Afera wokół szpitala w Chester rzuca cień na brytyjski system ochrony zdrowia. Pojawiają się pytania o skuteczność mechanizmów kontrolnych, procedur bezpieczeństwa oraz odpowiedzialność przełożonych za działania podległego personelu. Sprawa Lucy Letby i aresztowania wśród dyrekcji szpitala mogą stać się impulsem do gruntownych zmian w funkcjonowaniu placówek medycznych na Wyspach.