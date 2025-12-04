U wybrzeży Gwinei Równikowej w środę piraci zaatakowali tankowiec i porwali załogę. Wśród zakładników jest dziewięć osób, w tym Polak - potwierdził w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

/ RMF24

Porwany w środę statek to tankowiec przewożący gaz CGAS SATURN, należący do niemieckiego armatora Christiania Gas. Do ataku doszło w Zatoce Gwinejskiej. Maszyna pływa pod portugalską banderą.

Piraci mieli porwać co najmniej 9 marynarzy, wśród nich jest Polak. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przekazało jeszcze informacji na temat jego stanu zdrowia.

Czterech członków załogi zostało na pokładzie. Wśród nich mieli znajdować się drugi i trzeci kapitan, oficer pokładowy, a także motorzysta. Jeden z nich jest lekko ranny. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Jakub Rybski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych utworzyło specjalny zespół, który zajmuje się tą sprawą.



"Dziewięciu członków załogi zostało porwanych z obsługiwanego przez firmę tankowca LPG CGAS SATURN. Czterech innych marynarzy pozostaje bezpiecznych na pokładzie statku. Jeden z tych czterech marynarzy doznał lekkich obrażeń i otrzymuje opiekę medyczną na pokładzie. Tymczasem CGAS SATURN udał się na bezpieczne wody" - napisała firma Christiania Gas w oświadczeniu.

"Christiania Gas jest poważnie zaniepokojona atakiem na swój statek i marynarzy. Głównym priorytetem firmy jest obecnie nawiązanie kontaktu z zaginioną załogą, aby zapewnić ich jak najszybsze i bezpieczne uwolnienie" - dodano.

Informację jako pierwszy podał Polsat News.