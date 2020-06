"Przede wszystkim powiedziałem prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że chciałbym, żeby nie zmniejszyła się amerykańska obecność w Europie, bo to jest w tej chwili dla mnie ważne. To miałem zresztą uzgodnione z sekretarzem generalnym NATO. To jest kwestia architektury bezpieczeństwa europejskiego" - mówił w rozmowie z RMF FM prezydent Andrzej Duda. "Powiedziałem również, że gdyby Stany Zjednoczone relokowały swoich żołnierzy, to proszę, żeby wzięli pod uwagę również Polskę. My jesteśmy gotowi amerykańskich żołnierzy przyjąć na naszym terytorium" - zadeklarował.

