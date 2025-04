Pryszczyca zagraża dzikim zwierzętom - ostrzega słowacki Tatrzański Park Narodowy (TANAP). Ponieważ wirus się rozprzestrzenia, TANAP apeluje, szczególnie do osób pochodzących z obszarów dotkniętych chorobą, o rezygnację z wizyt w górach. Dzikie zwierzęta, w tym kozice, też mogą się zarazić.

Pryszczyca zagraża m.in. kozicom, zdj. ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

"Apelujemy do osób z terenów dotkniętych wirusem pryszczycy, aby rozważyły swój pobyt na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego w czasie rozprzestrzeniania się wirusa. Wirus pryszczycy to wysoce zakaźna choroba dotykająca zarówno zwierzęta hodowlane, jak i dziko żyjące. Może być przenoszony przez ludzi oraz ich psy, jeśli nie są przestrzegane rygorystyczne zasady higieny, szczególnie przy przemieszczaniu się między obszarami" - napisano w apelu słowackiego TANAP.

Jak zauważają władze parku, pryszczyca to nie tylko problem rolnictwa - zagrożone są też unikalne populacje dzikiej fauny, w tym kozic, których liczebność po obu stronach Tatr szacuje się na około tysiąc sztuk.

"Kozica tatrzańska występuje wyłącznie na terenie wysokogórskim i każdy przypadek zakażenia może mieć poważne konsekwencje dla całego gatunku" - alarmują służby parku.

Sześć ognisk pryszczycy na Słowacji

Słowaccy przyrodnicy zwracają uwagę, że szczególne zagrożenie w tym przypadku stwarzają także psy towarzyszące turystom. W słowackiej części Tatr na wyznaczone szlaki można bowiem wprowadzać psy, które mogą przenieść wirusa do środowiska naturalnego.

Na Słowacji potwierdzono sześć ognisk wysoce zakaźnej choroby u bydła i innych zwierząt hodowlanych. Zdaniem władz wirus pryszczycy trafił tam z Węgier. W związku z zagrożeniem Słowacja zaostrzyła kontrole na przejściach granicznych z Węgrami i Austrią. Część małych przejść granicznych została zamknięta. Kontrole mają tam potrwać do 7 maja.

Czym jest pryszczyca?

Pryszczyca to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób występujących wśród zwierząt. Wirus przenosi się w ślinie, moczu, kale i mleku. Zaraźliwy jest kontakt między zwierzętami, ale chorobę mogą przenosić też ludzie - czasami wystarcza dotknięcie powierzchni narzędzi lub pojazdów. Choroba nie jest groźna dla człowieka.

Pryszczyca (FMD) jest zakaźną i zaraźliwą chorobą zwierząt parzystokopytnych gospodarskich oraz dzikich. Na zakażenie najbardziej wrażliwe jest bydło, następnie świnie, owce i kozy. Chorobę wywołuje wirus z rodzaju Aphtovirus należący do rodziny Picornaviridae. Istnieje 7 serotypów wirusa. Obecnie występujący w UE serotyp O odpowiada za 70 proc. zakażeń na świecie.



Wirus wydalany jest przez zakażone zwierzę w wydychanym powietrzu, wydzielinach oraz wydalinach na ok. 4 dni przed wystąpieniem u niego objawów chorobowych. Największa koncentracja wirusa znajduje się w płynie surowiczym i nabłonku pojawiających się pęcherzy. Przeżuwacze mogą być nosicielami wirusa nawet do trzech lat.



Źródłami zakażenia mogą być: