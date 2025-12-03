Airbus przeprowadzi inspekcje części samolotów w związku z problemem z jakością metalowych paneli, użytkowanych w przedniej części niektórych maszyn. Inspekcje mogą objąć 628 samolotów A320. W minionym tygodniu Airbus zlecił zmianę oprogramowania w ponad połowie światowej floty maszyn typu A320, czyli w około 6 tys. samolotów.

Airbus 320 / ANDBZ/ABACA/Abaca/East News / East News

Koncern Airbus ogłosił, że przeprowadzi inspekcje części samolotów w związku z problemem z jakością metalowych paneli z przedniej części niektórych maszyn. Firma powiadomiła, że dotyczy to ograniczonej liczby maszyn typu A320. Zastrzegł też, że kontrole części samolotów nie oznaczają, że problemy dotyczą wszystkich z nich.

Agencja Reutera poinformowała, że zbadanych ma zostać 628 samolotów. Spośród nich 168 jest użytkowanych. Według Reutersa wykryto również, że w niektórych panelach w części tylnej występuje podobny problem, ale nie dotyczy to żadnych maszyn, które są obecnie użytkowane.

To już kolejna w ostatnim czasie taka procedura w Airbusie. W minionym tygodniu koncern zlecił zmianę oprogramowania w ponad połowie światowej floty maszyn typu A320, czyli w około 6 tys. samolotów. Powodem był incydent, który ujawnił negatywne oddziaływanie promieniowania słonecznego na dane mające kluczowe znaczenie dla układu sterowania lotem.

Według informacji z poniedziałku, tylko mniej niż 100 samolotów typu A320 pozostaje wyłączonych z lotów ze względu na problem z oprogramowaniem.