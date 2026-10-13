Abp Tadeusz Kondrusiewicz poświęcił kontrowersyjną ikonę na Białorusi

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Abp Tadeusz Kondrusiewicz, emerytowany metropolita mińsko-mohylewski polskiego pochodzenia, poświęcił na Białorusi ikonę stworzoną przez sztuczną inteligencję. Widnieje na niej wizerunek św. Carlo Acutisa, zwanego „bożym influencerem”. Wśród wiernych zawrzało.

W niedzielę były zwierzchnik Kościoła katolickiego w Rosji i na Białorusi, arcybiskup senior Tadeusz Kondrusiewicz, poświęcił nietypową ikonę w kościele św. Marii Magdaleny w Nowołukomlu na północy Białorusi.

Obraz sakralny, przedstawiający św. Carlo Acutisa, został stworzony przez sztuczną inteligencję - poinformował portal Katolik.life, pisząc, że proboszczem parafii w Nowołukomlu jest ks. Nikołaj Lipski, który stara się być „kreatywnym i nowoczesnym duszpasterzem”.

Serwis zauważył, że wierni skrytykowali w mediach społecznościowych poświęcenie wizerunku „bożego influencera”, podkreślając, że obrazu wygenerowanego przez AI nie można uznać za ikonę. Takowe powstają bowiem według ścisłego kanonu ikonograficznego - niezmiennych od stuleci zasad teologicznych, technicznych i artystycznych.

Wiele wskazuje na to, że jest to pierwszy przypadek poświęcenia ikony stworzonej przez AI nie tylko na Białorusi, ale i na całym świecie.

„Boży influencer” kanonizowany

Św. Carlo Acutis był włoskim nastolatkiem, który nauczył się kodowania i tworzył strony internetowe dla organizacji katolickich, w tym witrynę dokumentującą cuda na całym świecie. W 2006 roku, mając 15 lat, zmarł na białaczkę.

Został beatyfikowany 10 października 2020 r. w Asyżu przez papieża Franciszka, a kanonizowany 7 września 2025 roku - świętym ogłosił go papież Leon XIV. Św. Carlo Acutis jest nazywany patronem młodzieży, a także patronem internetu i pierwszym świętym milenialsem.