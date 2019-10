W Holandii od soboty trwają uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia Bredy i okolic spod niemieckiej okupacji przez 1. Polską Dywizję Pancerną dowodzoną przez gen. Maczka. „Postawa polskich żołnierzy walczących w Niderlandach w 1944 roku do dziś jest inspiracją dla wielu osób nie tylko w Polsce” - powiedział w niedzielę na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym w Ginneken w Bredzie zastępca prezesa IPN Jan Baster.

Weterani podczas przejazdu zabytkowymi pojazdami wojskowymi / Leszek Szymański / PAP

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od mszy w kościele św. Wawrzyńca w Bredzie, na którą przybyli Polacy mieszkający na stałe w Holandii. Po mszy ulicami miasta przeszedł wraz z polską orkiestrą wojskową pochód na Polski Honorowy Cmentarz Wojskowy w Ginneken, gdzie odczytano imiona i nazwiska pochowanych tam żołnierzy oraz złożono przy ich grobach kwiaty.

Wojskowi, weterani i zaproszeni goście podczas uroczystości na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym / Leszek Szymański / PAP

Postawa polskich żołnierzy walczących w Niderlandach w 1944 r. do dziś jest inspiracją dla wielu osób nie tylko w Polsce - podkreślił Baster. Jak mówił, "1. Dywizja Pancerna przyczyniła się do wielu ważnych zwycięstw, (...) na swojej drodze ku Niderlandom i Niemcom wyzwoliła wiele miejscowości belgijskich".

Przypomniał "potwierdzone przez historyków zalecenie wydane przez gen. Maczka, aby działania jego żołnierzy wiązały się z jak najmniejszymi stratami wśród ludności cywilnej oraz minimalnymi zniszczeniami - domów, kościołów i zabytków".

To z pewnością jeden z powodów szczególnej serdeczności okazywanej moim rodakom również w Bredzie przez kolejne pokolenia jej mieszkańców - ocenił zastępca prezesa IPN.

Burmistrz Bredy Paul Depla, zwracając się do weteranów powiedział: "zasługujecie na nasz szacunek". Mieszkańcy Bredy, zebrani na polskiej nekropolii podziękowali ostatnim żyjącym "maczkowcom" oklaskami. Kombatanci przejechali ulicami Bredy na historycznych wojskowych pojazdach.

Przejazd zabytkowymi pojazdami wojskowymi / Leszek Szymański / PAP

Uroczystości upamiętniające wyzwolenie przez 1. Dywizję Pancerną Bredy i okolic zakończą się na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym przy Ettensebaan w Bredzie, gdzie spoczywa gen. Stanisław Maczek i ponad 160 jego podkomendnych. Gen. Maczek zmarł w Wielkiej Brytanii, jednak jego ostatnią wolą było, aby mógł zostać pochowany razem ze swoimi żołnierzami.

Breda najbardziej polska miejscowość w Holandii

Holandia (podobnie jak Belgia) stała się po wojnie nową ojczyzną dla kilkuset polskich żołnierzy. Wielu z nich otrzymało po wojnie honorowe obywatelstwa miast, którym przywracali wolność. W uznaniu zasług 1. Dywizja Pancerna została uhonorowana Wojskowym Orderem Wilhelma, stanowiącym najstarsze i najwyższe odznaczenie Królestwa Niderlandów. Dowódcy dywizji przyznano na wniosek mieszkańców Bredy honorowe obywatelstwo.

Breda - XIII-wieczne miasto Brabancji Północnej - do dziś jest określana jako najbardziej polska miejscowość w Holandii. Podczas drugiej wojny światowej była ważnym węzłem komunikacyjnym, dlatego Niemcy - okupujący Holandię od maja 1940 roku - utworzyli w niej silny bastion obrony przed atakiem wojsk alianckich. Tymczasem przez Bredę wiodła najkrótsza droga do opanowania ujścia Mozy, co było jednym z zadań dywizji polskich pancerniaków. Polacy musieli związać walką aż trzy niemieckie dywizje piechoty. Po zaciętych walkach 29 października 1944 roku miasto zostało zdobyte przez "maczkowców".