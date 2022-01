Zbliża się 70. rocznica panowania królowej Elżbiety II. Pałac Buckingham ogłosił plan obchodów. Nigdy wcześniej żaden brytyjski monarcha nie panował tak długo.

Elżbieta II / PAP/EPA

Faktyczna rocznica objęcia tronu przez 95-letnią monarchinię przypada za cztery tygodnie - 6 lutego - ale podobnie jak to było w przypadku poprzednich okrągłych jubileuszy, główne obchody odbędą się na początku czerwca, gdy są znacznie większe szanse na lepszą pogodę. Dodatkowo w tym roku istotnym czynnikiem wpływającym na przesunięcie ich na czerwiec jest pandemia Covid-19.

Pierwszym elementem obchodów jest zainaugurowany w poniedziałek konkurs kulinarny na nowy przepis na pudding. Zwycięski przepis zostanie udostępniony publicznie, a sam pudding będzie podawany na Wielkim Obiedzie Jubileuszowym podczas głównych obchodów w czerwcu. Ideą tego konkursu, jak wyjaśniono, jest to, aby przepis pozostał jako trwałe dziedzictwo po jubileuszu.

Trwałym dziedzictwem mają być też drzewa zasadzone na pamiątkę jubileuszu, których do tej pory zasadzono już 60 tys. Następnie od 12 do 15 maja ponad 500 koni i 1000 wykonawców weźmie udział w 90-minutowym pokazie na zamku w Windsorze, zabierając widzów w podróż przez historię od Elżbiety I do czasów współczesnych.

2 czerwca początek głównych obchodów

Pierwszym dniem głównych obchodów będzie czwartek, 2 czerwca, kiedy to po raz pierwszy od czasu pandemii w pełni odbędzie się w centrum Londynu parada wojskowa Trooping the Colour, która zwykle jest organizowana w oficjalne urodziny królowej. Weźmie w niej udział ponad 1400 paradujących żołnierzy, 200 koni i 400 muzyków. Tego samego dnia w 1500 miejscach w całym Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich, Wyspie Man i w brytyjskich terytoriach zamorskich zostaną zapalone latarnie Platynowego Jubileuszu, a po raz pierwszy światła zostaną zapalone również w stolicach krajów Wspólnoty Narodów.

W piątek 3 czerwca w londyńskiej katedrze św. Pawła odbędzie się nabożeństwo dziękczynne za panowanie królowej. W sobotę 4 czerwca w Pałacu Buckingham odbędzie się Platynowe Przyjęcie, koncert, na którym mają wystąpić największe gwiazdy z siedmiu dekad panowania królowej, choć nazwisk wykonawców jeszcze nie ogłoszono.

Wielki Obiad Jubileuszowy Elżbiety II

Na niedzielę zaplanowany jest natomiast Wielki Obiad Jubileuszowy, podczas którego w całym kraju odbywać się będą imprezy uliczne. Tego dnia odbędzie się również Platynowa Impreza Jubileuszowa, w której weźmie udział 5 tys. osób z Wielkiej Brytanii i krajów Wspólnoty Narodów, występujących w okolicach Pałacu Buckingham. W ramach niej odbywać się będą występy muzyczne, teatralne, przedstawienia uliczne czy parady karnawałowe. Podczas całego długiego czerwcowego weekendu otwarte dla okolicznych mieszkańców będą zazwyczaj zamknięte dla publiczności posiadłości królewskie Balmoral w Szkocji oraz Sandringham we wschodniej Anglii.

W lipcu w Pałacu Buckingham, na zamku w Windsorze i w Pałacu Holyroodhouse w Edynburgu zostaną wystawione trzy ekspozycje upamiętniające wstąpienie królowej na tron, koronację i jubileusze. Znajdą się tam portrety, a także biżuteria i stroje noszone podczas każdej z tych okazji. Pomimo ogłoszonych planów nie jest jasne, w jak wielu tych wydarzeniach królowa będzie mogła wziąć udział osobiście, ponieważ w październiku ubiegłego roku lekarze nakazali jej odpoczynek i od tego czasu jeszcze nie wróciła w pełni do wykonywania obowiązków.