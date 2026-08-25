605, 606 i 607. Putin podpisał trzy tajne dekrety w dniu wizyty szefa CIA w Moskwie

RMF24

Władimir Putin miał podpisać trzy nieopublikowane dekrety w dniu nieoczekiwanej wizyty dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie – podaje „The Moscow Times”. Treść dokumentów nie jest znana, podobnie jak szczegóły rozmów amerykańskiego wywiadowcy z rosyjskim przywódcą.

Według rosyjskiego portalu informacji prawnej 25 sierpnia Putin podpisał trzy opublikowane dekrety o numerach 608, 609 i 610. Dwa dotyczą zmiany ambasadora Rosji w Iraku, a trzeci – składu komisji do spraw osób z niepełnosprawnościami i weteranów.

„The Moscow Times” zwraca uwagę, że ostatni dekret opublikowany dzień wcześniej, 24 sierpnia, miał numer 604. Oznacza to, że dokumenty oznaczone numerami 605, 606 i 607 nie zostały udostępnione publicznie.

Portal ocenia, że prawdopodobnie są to trzy niejawne dekrety podpisane przez Putina.

Dekret nr 604 (podpisany w poniedziałek) umożliwia z kolei państwu przejęcie pod „tymczasowy zarząd” obiektów i przedsiębiorstw, których właściciele – według władz – nie zapewnili odpowiedniej ochrony przed atakami dronów.

Zrzut ekranu z rosyjskiego portalu informacji prawnej

Nieoczekiwana wizyta dyrektora CIA

Tego samego dnia w Moskwie przebywał dyrektor CIA John Ratcliffe. Według relacji korespondenta kremlowskiego Aleksandra Junaszewa doszło do jego spotkania z Putinem. Rosyjski prezydent miał w związku z tym odwołać jedno z wcześniej zaplanowanych wydarzeń.

Była to pierwsza wizyta szefa CIA w rosyjskiej stolicy od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Temat rozmów pozostaje nieznany. Dziennik „The Wall Street Journal” pisał, że Ratcliffe mógł przekazać Putinowi ostrzeżenie, oparte na danych amerykańskiego wywiadu, dotyczące możliwej nowej fali mobilizacji w Rosji oraz potencjalnej prowokacji wobec NATO. Brytyjski „iPaper” wiązał jednak wizytę z ewentualną wymianą więźniów.

W tym samym czasie do Moskwy przybył sekretarz Watykanu do spraw relacji z państwami, arcybiskup Paul Richard Gallagher. Spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Gallagher zadeklarował gotowość Stolicy Apostolskiej do wykorzystania „wszystkich instrumentów” w celu wsparcia uregulowania konfliktu w Ukrainie. Po rozmowach z Ławrowem mówił, że strony znalazły punkty wspólne.