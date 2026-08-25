„Jesteśmy zadowoleni”. Przedstawiciel Watykanu spotkał się z Ławrowem

RMF24

W Moskwie trwa wizyta szef dyplomacji Watykanu abp Paul Richard Gallagher. Papieski przedstawiciel spotkał się dziś z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Na początku rozmowy przedstawiciel Watykanu powiedział Ławrowowi, że obecnie „dialog jest ważniejszy niż kiedykolwiek” - podała Ansa.

Spotkanie z szefem rosyjskiego resortu było pierwszym punktem wizyty brytyjskiego arcybiskupa w Rosji. Wizytę tę włoska telewizja RAI określiła jako „misję dyplomatyczno-humanitarną”.



Abp Gallagher powiedział na spotkaniu z Ławrowem, że „mimo trudności” Stolica Apostolska jest przekonana o konieczności kontynuowania dialogu. Jesteśmy zadowoleni, że możemy mówić światu o pokoju i perspektywach pokoju - dodał w imieniu Watykanu.



Cytowany przez Ansę rosyjski minister spraw zagranicznych przekonywał, że Rosja prowadzi z Watykanem „nacechowany szacunkiem dialog”, i wyraził nadzieję, że „pomoże on rozwiązać problemy”.

Jutro spotkanie z Uszakowem

Jeszcze dziś szef watykańskiej dyplomacji będzie rozmawiał z metropolitą Antonim, który kieruje Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego i jest numerem 2 w jego strukturach.



Na środę zaplanowane jest spotkanie abpa Gallaghera z Jurijem Uszakowem, doradcą przywódcy Rosji Władimira Putina do spraw polityki międzynarodowej.



W czwartek hierarcha spotka się z duchowieństwem katolickim i będzie przewodniczył mszy świętej w katedrze w Moskwie.



To pierwsza wizyta abpa Gallaghera w Rosji od listopada 2021 roku. W Moskwie był na trzy miesiące przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę.