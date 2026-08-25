RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

„Jesteśmy zadowoleni”. Przedstawiciel Watykanu spotkał się z Ławrowem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 sierpnia (13:13)

W Moskwie trwa wizyta szef dyplomacji Watykanu abp Paul Richard Gallagher. Papieski przedstawiciel spotkał się dziś z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Na początku rozmowy przedstawiciel Watykanu powiedział Ławrowowi, że obecnie „dialog jest ważniejszy niż kiedykolwiek” - podała Ansa.

„Jesteśmy zadowoleni”. Przedstawiciel Watykanu spotkał się z Ławrowem
Abp Paul Richard Gallagher i Siergiej Ławrow (źródło zdjęcia: IMAGO/Sergey Guneev/Imago Stock and People) /East News
  • W Moskwie trwa dyplomatyczna misja przedstawiciela Watykanu.
  • Abp Paul Richard Gallagher rozmawiał z Siergiejem Ławrowem o pokoju i dialogu.
  • Z kim jeszcze spotka się watykański hierarcha i jaki jest cel jego wizyty?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Spotkanie z szefem rosyjskiego resortu było pierwszym punktem wizyty brytyjskiego arcybiskupa w Rosji. Wizytę tę włoska telewizja RAI określiła jako „misję dyplomatyczno-humanitarną”.

Abp Gallagher powiedział na spotkaniu z Ławrowem, że „mimo trudności” Stolica Apostolska jest przekonana o konieczności kontynuowania dialogu.  Jesteśmy zadowoleni, że możemy mówić światu o pokoju i perspektywach pokoju - dodał w imieniu Watykanu.

Cytowany przez Ansę rosyjski minister spraw zagranicznych przekonywał, że Rosja prowadzi z Watykanem „nacechowany szacunkiem dialog”, i wyraził nadzieję, że „pomoże on rozwiązać problemy”.

Zobacz wpis na X

Jutro spotkanie z Uszakowem

Jeszcze dziś szef watykańskiej dyplomacji będzie rozmawiał z metropolitą Antonim, który kieruje Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego i jest numerem 2 w jego strukturach.

Na środę zaplanowane jest spotkanie abpa Gallaghera z Jurijem Uszakowem, doradcą przywódcy Rosji Władimira Putina do spraw polityki międzynarodowej.

W czwartek hierarcha spotka się z duchowieństwem katolickim i będzie przewodniczył mszy świętej w katedrze w Moskwie.

To pierwsza wizyta abpa Gallaghera w Rosji od listopada 2021 roku. W Moskwie był na trzy miesiące przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Watykan Siergiej Ławrow
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: