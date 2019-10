"Mamo, tato, umieram" - BBC ujawniła dramatyczną treść SMS-a młodej Wietnamki. Może być jedną z ofiar znalezionych w ciężarówce w Essex. Co więcej, większość z 39 znalezionych w niej martwych ludzi może pochodzić z Wietnamu. Organizacja reprezentująca tę społeczność w Wielkiej Brytanii dostała zdjęcia 20 osób, które zaginęły w tym czasie, gdy znaleziono ciężarówkę z ciałami. Są to osoby w wieku od 15 do 45 lat. Brytyjska policja zastrzega, że identyfikacja ofiar to długotrwały proces. Jednocześnie poinformowała o zatrzymaniu w tej sprawie czwartej osoby.

Ksiądz: większość z 39 ofiar z ciężarówki to najpewniej Wietnamczycy / VICKIE FLORES / PAP/EPA

Przedstawiciele ambasady Wietnamu w Londynie dostają prośby od wietnamskich rodzin, by sprawdzić, czy wśród 39 ofiar znalezionych martwych w ciężarówce w Essex są ich krewni.

Anthony Dang Huu Nam, katolicki ksiądz z miasta Yen Thanh w prowincji Nghe An na północy Wietnamu, twierdzi, że zna te rodziny. Ich członkowie wiedzieli, że w tym czasie ich krewni byli w podróży do Wielkiej Brytanii. Nie mogą się z nimi skontaktować. Stąd przeświadczenie, że to ich ciała znaleziono w ciężarówce w Essex. Nghe An jest jedną z najbiedniejszych prowincji Wietnamu. To stamtąd pochodzi wiele ofiar handlu ludźmi, którzy trafiają do Europy.

Jedna domniemana ofiara z Ha Tinh, 26-letnia Pham Thi Tra My, wysłała SMS-a do swoich rodziców. Napisała, że nie może oddychać . Wiadomość została wysłana mniej więcej w chwili, gdy ciężarówka była w drodze z Belgii do Wielkiej Brytanii - podał Reuters. "Jest mi bardzo, bardzo przykro, mamo i tato, ale moja podróż za granicę nie udała się. Umieram. Nie mogę oddychać. Bardzo was kocham, mamo i tato. Przepraszam, matko" - ujawnia treść SMS-a BBC.

Brytyjska policja poinformowała w czwartek, że wszystkie 39 osób, których zwłoki znaleziono w nocy z wtorku na środę w naczepie ciężarówki w parku przemysłowym w południowo-wschodniej Anglii, były obywatelami Chin. Dzień później rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying powiedziała w Pekinie, że narodowość ofiar nie została jeszcze potwierdzona.

Tego samego dnia ambasada Wietnamu w Londynie potwierdziła, że skontaktowała się z brytyjską policją w związku z podejrzeniem, że jedna z kobiet, których ciała znaleziono w ciężarówce, jest Wietnamką.

Organizacja reprezentująca społeczność wietnamską w Wielkiej Brytanii dostała zdjęcia 20 osób, które zaginęły w tym czasie, gdy znaleziono ciężarówkę z ciałami. Są to zaginieni w wieku od 15 do 45 lat.

W związku z tragedią zatrzymano 4 osoby

W związku ze śmiercią tych ludzi aresztowano do tej pory cztery osoby. Czwartym zatrzymanym w sprawie jest 48-letni mężczyzna z Irlandii Północnej. Został zatrzymany na lotnisku Stansted pod zarzutem przemytu ludzi i zabójstwa.

Wcześniej aresztowano 25-letniego kierowcę ciężarówki oraz kobietę i mężczyznę, którzy również mieszkają w Irlandii Północnej. Trwają przesłuchania zatrzymanych.

To nie pierwsze takie wydarzenie w Wielkiej Brytanii

W czerwcu 2000 roku w porcie w Dover w kontenerze ciężarówki znaleziono ciała 58 chińskich nielegalnych imigrantów, którzy się udusili / KENT POLICE / PAP/EPA

Ofiarami najtragiczniejszego w skutkach zdarzenia tego typu w historii Wielkiej Brytanii byli Chińczycy. W czerwcu 2000 roku w porcie w Dover w kontenerze ciężarówki znaleziono ciała 58 nielegalnych imigrantów, którzy się udusili. Wtedy jednak dwie osoby przeżyły. Rok później holenderski kierowca ciężarówki został skazany na 14 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem ludzi.