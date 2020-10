W Senegalu problem niedożywienia dotyczy aż 2,5 miliona osób – alarmuje Polska Misja Medyczna. Jednym z najpoważniejszych skutków niedożywienia jest anemia, na którą choruje 66 proc. dzieci poniżej 5. roku życia.

Anemia jest bezpośrednim skutkiem niedożywienia i choruje na nią aż 1,6 miliarda ludzi na całym świecie. Najczęściej z chorobą borykają się kobiety w Azji (druga z najczęstszych przyczyn zgonów wśród matek - anemia powoduje śmiertelne krwotoki przy porodach) i Afryce Subsaharyjskiej. W tej ostatniej co czwarty mieszkaniec jest niedożywiony.

W wielu przypadkach zdrowie dziecka uzależnione jest od zdrowia matki. Kiedy kobieta ma anemię i jest niedożywiona, nie dostarcza z mlekiem składników mineralnych i witamin maluchowi. Biorąc pod uwagę monotonną i nisko-odżywczą dietę, anemia u dziecka może się rozwinąć w ciągu kilku miesięcy. 30 proc. zgonów wśród małych dzieci wynika z niedożywienia. Tyle samo, ile wśród niedożywionych kobiet w ciąży - mówi Jacek Szewczyk, pediatra współpracujący z Polską Misją Medyczną.

Anemia spowodowana ostrym niedożywieniem to stan, w którym dziecko balansuje na granicy życia i śmierci. Często do niego prowadzi nieleczona biegunka, choroby zakaźne lub brak konsultacji z lekarzem. Skrajne niedożywienie zwiększa nawet 9-krotnie ryzyko śmierci.

uWAGA Anemia! Co 7. dziecko w Senegalu cierpi na anemię i niedożywienie Polska Misja Medyczna /

Oprócz problemów medycznych powszechnym problemem jest brak edukacji z zakresu prawidłowego żywienia. Każde dziecko do 6. miesiąca życia może być karmione wyłącznie piersią. W rzeczywistości tylko 1 dziecko na 3 jest karmione mlekiem matki. Zdarza się, że malutkie dziecko spożywa to samo, co reszta rodziny, czyli na przykład kawę, miód czy ryż z sosem cebulowym. Rodzinę na nic więcej nie stać, a matka nie zawsze może karmić piersią - mówi Xymena Dyduch, koordynator projektów humanitarnych w Senegalu.

Zwalczanie nieznacznej anemii wcale nie musi być trudne i łączyć się z leczeniem farmakologicznym. Wystarczy, by kobiety posiadały wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania i wiedziały, jakich składników dostarczyć dziecku, w zależności od jego wieku.

Akcja Polskiej Misji Medycznej

Akcja PMM to pomoc w zwalczaniu niedożywienia, a jest to możliwe tylko dzięki profesjonalnej pomocy medycznej, szybkiej diagnozie i edukacji w zakresie żywienia.

Jednorazowy koszt podania dziecku leków ratujących życie to około 10 złotych. Z kolei paczka żywności dla ubogiej rodziny kosztuje 200 złotych i wystarczy na przygotowanie pełnowartościowych posiłków. Jesteśmy w Senegalu, pomagając w 20 ośrodkach zdrowia, i prosimy o pomoc w zakupie leków, odżywek, wag specjalistycznych oraz wsparcie na organizację warsztatów żywieniowych - dodaje Xymena Dyduch z PMM.

Tu możesz wesprzeć akcję>>>