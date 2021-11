W trakcie wieczornej transmisji na Facebooku premier Nowej Zelandii Jacindy Ardern, do pokoju niespodziewanie weszła jej 3-letnia córka i przerwała swojej mamie. „Powinnaś być w łóżku, kochanie” – powiedziała zaskoczona polityk.

Jacinda Ardern / JEFF TOLLAN/APEC NEW ZEALAND HANDOUT / PAP/EPA

Jacinda Ardern prowadziła na swoim profilu na Facebooku wieczorną transmisję, w trakcie której mówiła o aktualnej sytuacji pandemicznej w jej kraju. W pewnym momencie do pokoju polityk weszła jej 3-letnia córka Neve.

Wideo youtube

"Mamusia!" - zawołała dziewczynka. Ardern jej odpowiedziała: "Powinnaś być w łóżku, kochanie. Wracaj do łóżka, do zobaczenia za sekundę. Nanny położy cię do łóżka" - powiedziała, mówiąc o swojej mamie.

"To była porażka w pilnowaniu pory snu, prawda?" - skomentowała polityk. "Pomyślałam, że mam chwilę, zrobię transmisję na Facebooku, będzie miło i bezpiecznie. Czy ktoś jeszcze ma dzieci, które przed pójściem spać 3,4 razy uciekają z łóżka?" - stwierdziła.

Walka Nowej Zelandii z pandemią

Nowozelandzkie władze utrzymują surowe ograniczenia antycovidowe, zapowiadając ich złagodzenie, gdy 90 proc. społeczeństwa będzie w pełni zaszczepione. Od połowy sierpnia do końca listopada mieszkańcy największego w kraju miasta Auckland są zobowiązani do pozostania w twardym lockdownie. Dotychczas w liczącej ponad 5 mln mieszkańców Nowej Zelandii odnotowano jedynie 31 zgonów z powodu Covid-19.