Do 205 wzrosła liczba ofiar gwałtownej powodzi w Hiszpanii. Władze zastrzegły jednak, że w związku z dużą liczbą zaginionych liczba ofiar śmiertelnych może być jeszcze większa. Komendant obrony cywilnej Pedro Baptista przekazał, że 10-osobowy zespół portugalskich ratowników dotarł w piątek wieczorem do Walencji. To pierwsza w Hiszpanii zagraniczna grupa ratowników.