Funkcjonariusz londyńskiej policji metropolitalnej​ 48-letni David Carrick przyznał się do 49 przestępstw, głównie natury seksualnej. Skargi na niego wpływały od lat, ale służby kontrolne w policji bagatelizowały doniesienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

David Carrick służył w policji metropolitalnej od 2001 r. Od 2009 r. należał do jednostki zajmującej się ochroną budynków rządowych, parlamentu i placówek dyplomatycznych.

Dopiero w październiku 2021 r. Carrick został zawieszony w prawach funkcjonariusza i aresztowany po tym, jak wpłynęło przeciwko niemu drugie oskarżenie o gwałt. Stało się tak, choć już wcześniej dziewięciokrotnie pojawiały się doniesienia o jego domniemanych niewłaściwych zachowaniach, w tym gwałtach i aktach przemocy domowej.

W poniedziałek przed sądem w Southwark w południowym Londynie Carrick przyznał się do 49 przestępstw, w tym do 24 gwałtów dokonanych na dziewięciu kobietach i kilkunastu innych różnych przestępstw natury seksualnej. Większość ofiar poznał poprzez portale randkowe, głównie Tinder i Badoo, a do zdobycia ich zaufania wykorzystywał swoją funkcję w policji.