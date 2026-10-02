Z Lewandowskim na szpicy. Tak zagramy z Rumunią

Mecz rozpocznie się o 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie.
Lewandowski, kapitan biało-czerwonych, wystąpi w drużynie narodowej po raz 170. w karierze. W poniedziałek w spotkaniu ze Szwecją (1:3) rozegrał tylko kilka minut w końcówce, ale teraz selekcjoner Jan Urban postanowił wystawić go od samego początku.
U jego boku zagra Świderski, który w poprzednich dwóch meczach Polski wchodził na kilkanaście minut z ławki rezerwowych.
O kształcie linii pomocy będzie decydował Piotr Zieliński, który zagra w drużynie narodowej po raz 112. Obok niego w formacji wystąpi ubiegłotygodniowy debiutant Wiktor Nowak.
W bramce, podobnie jak ze Szwecją i Bośnią i Hercegowiną (0:0), wystąpi Marcin Bułka. Wynik meczu może okazać się decydujący dla losów selekcjonera Polaków, Jana Urbana. Po dwóch spotkaniach w grupie H Ligi Narodów Biało-Czerwoni mają jeden punkt.
Skład reprezentacji Polski: Marcin Bułka - Matty Cash, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski - Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Wiktor Nowak, Nicola Zalewski - Karol Świderski, Robert Lewandowski.