Wielkie pożegnanie legendy. Lionel Messi zakończył karierę w reprezentacji

RMF24

To był wieczór pełen wzruszeń, piłkarskich emocji i pożegnań. Lionel Messi rozegrał swój ostatni, 208. mecz w barwach reprezentacji Argentyny, zdobywając 126. bramkę i notując dwie asysty. Wicemistrzowie świata pokonali Benin 3:0, a kibice w Buenos Aires byli świadkami wyjątkowego widowiska, które na długo pozostanie w pamięci fanów futbolu.

Przed pierwszym gwizdkiem na murawie pojawiła się gigantyczna koszulka z numerem 10 i napisem „Gracias”, a stadion wypełnił się dźwiękami podniosłej muzyki i feerią barw sztucznych ogni. Messi, kapitan drużyny, wyprowadził na boisko nie tylko kolegów z zespołu, ale także swoich trzech synów.

"Przyjdzie jeszcze czas na pożegnalny mecz". CR7 przerwał milczenie Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przekazał, że nadal jest do dyspozycji drużyny narodowej. 41-letni piłkarz przyznał, że jest winny przeprosiny kolegom, ale nadal za całą sytuację…

Wzruszający moment podkreślił hymn Argentyny, zaśpiewany przez Fabio Santanę, podczas którego kamery uchwyciły łzy selekcjonera Lionela Scaloniego – trenera, który poprowadził Albicelestes do triumfów w Copa America i mistrzostwa świata w 2022 roku.

Mecz pełen emocji i piłkarskich popisów

W 10. minucie spotkanie zostało wstrzymane, by kibice mogli oddać hołd swojemu idolowi.

Messi od początku był niezwykle aktywny – w pierwszej połowie oddał cztery groźne strzały, jednak bramkarz Beninu był na posterunku. Po przerwie Argentyńczycy ruszyli do ataku, a Messi popisał się precyzyjnym dośrodkowaniem z rzutu rożnego, które zamienił na gola Nicolas Otamendi. Chwilę później Otamendi również pożegnał się z narodową kadrą.

Gol Messiego i łzy wzruszenia

W 61. minucie Messi zanotował drugą asystę, a Nico Paz efektownym strzałem podwyższył prowadzenie. Chwilę później Paz wywalczył rzut karny, który pewnie wykorzystał sam Messi, trafiając w samo „okienko” bramki.

Stadion eksplodował z radości, a nazwisko Messiego niosło się po całym Buenos Aires. Kapitan miał jeszcze szanse na kolejne trafienia, ale tym razem zabrakło szczęścia.

Spektakularny finał

Po ostatnim gwizdku na stadionie rozbrzmiała muzyka, a niebo rozświetliły kolejne fajerwerki. Messi z uśmiechem na twarzy żegnał się z kibicami, kończąc piękną, trwającą od 2005 roku reprezentacyjną karierę. Choć opuszcza narodową drużynę, nie żegna się z piłką – wciąż będzie występował w barwach Interu Miami, z którym ma kontrakt do końca 2028 roku.