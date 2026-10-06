Jest awans Polski! Reprezentacja U-21 jedzie na mistrzostwa Europy

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Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. Zdecydowała o tym wyjazdowa, jednobramkowa wygrana Grecji z Irlandią Północną. Biało-Czerwoni okazali się najlepszą drużyną, z tych, które w grupach eliminacyjnych uplasowały się na drugich miejscach.

Piłkarze reprezentacji Polski pozują do zdjęcia przed meczem eliminacyjnym mistrzostw Europy U-21 ze Szwecją (fot. Art Service)

Piłkarze reprezentacji Polski pozują do zdjęcia przed meczem eliminacyjnym mistrzostw Europy U-21 ze Szwecją (fot. Art Service) / PAP

Prowadzona przez trenera Jerzego Brzęczka reprezentacja w poniedziałek uległa na wyjeździe Włochom 2:6 i w grupie E zajęła drugie miejsce (była to jedyna porażka polskiej młodzieżówki w eliminacjach).

Według regulaminu bezpośredni awans na mistrzostwa Europy uzyskują zwycięzcy dziewięciu grup eliminacyjnych oraz jedna najlepsza z drugich miejsc. Dlatego Polacy musieli czekać do wtorku na rozstrzygnięcia w grupie F.

O tym, że awansują bezpośrednio do turnieju w Serbii i Albanii, bez konieczności gry w barażach, zdecydowało zwycięstwo Grecji z Irlandią Północną 1:0.

Polska w klasyfikacji drużyn z drugich miejsc wyprzedziła Grecję tylko lepszym bilansem bramek. Gdyby Grecy wygrali z Irlandią Płn. na przykład 2:0, to oni cieszyliby się z awansu, a Polska musiałaby grać w barażach.

Kiedy losowanie grup i turniej?

Losowanie grup MME odbędzie się 26 listopada. Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 17 czerwca - 4 lipca.

Dobry występ na mistrzostwach Europy U-21 ma znaczenie. Trzy najlepsze drużyny będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku.