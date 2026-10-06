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"Przyjdzie jeszcze czas na pożegnalny mecz". CR7 przerwał milczenie

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 6 października (23:45)

Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przekazał, że nadal jest do dyspozycji drużyny narodowej. 41-letni piłkarz przyznał, że jest winny przeprosiny kolegom, ale nadal za całą sytuację wini selekcjonera Jorge Jesusa.

"Przyjdzie jeszcze czas na pożegnalny mecz". CR7 przerwał milczenie
Cristiano Ronaldo (fot. LISE ASERUD) /PAP/EPA

Cristiano Ronaldo przekazał we wtorek portugalskim mediom długie oświadczenie, w którym stwierdził, że zgodził się na ograniczenie czasu jego gry i oczekiwał, że trener publicznie wyjaśni tę sytuację oraz weźmie za nią odpowiedzialność. Zamiast tego - zaznaczył - selekcjoner Jorge Jesus wypowiedział się agresywnie na konferencji prasowej, co doprowadziło do utraty zaufania.

Piłkarz jest jednak przekonany, że w kadrze jeszcze zagra. „Mogę obiecać wszystkim moim fanom, a w szczególności wszystkim Portugalczykom, że przyjdzie jeszcze czas na pożegnalny mecz albo mecze” - zapewnił.

CR7 opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii

Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po tym, jak nie wszedł na boisko w wygranym meczu Ligi Narodów z Norwegią i dowiedział się, że nie znajdzie się w wyjściowym składzie na spotkanie z Danią.

Broniący tytułu Portugalczycy wygrali bez swojego lidera 4:2 w Danii, a następnie ponownie pokonali w niedzielę Norwegię. Zgromadzili komplet punktów po czterech kolejkach w grupie A4 i zapewnili sobie miejsce w ćwierćfinale.

Po tych meczach Jorge Jesus stwierdził, że CR7 może wrócić do kadry, jeśli tylko zechce.

Reprezentacyjny rekordzista

Cristiano Ronaldo tej pory w zespole narodowym wystąpił 234 razy, zdobywając 146 goli. W obu statystykach jest rekordzistą - nie tylko portugalskiego, ale i światowego futbolu.

W reprezentacji Portugalii zadebiutował w 2003 roku, a jego największym sukcesem było zdobycie w 2016 roku mistrzostwa Europy. Jednak w ostatnich 2-3 latach coraz częściej pojawiały się opinie, że gra w kadrze raczej dzięki swoim zasługom, a nie obecnej formie.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Cristiano Ronaldo Portugalia
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