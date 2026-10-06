"Przyjdzie jeszcze czas na pożegnalny mecz". CR7 przerwał milczenie

RMF24

Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przekazał, że nadal jest do dyspozycji drużyny narodowej. 41-letni piłkarz przyznał, że jest winny przeprosiny kolegom, ale nadal za całą sytuację wini selekcjonera Jorge Jesusa.

Cristiano Ronaldo przekazał we wtorek portugalskim mediom długie oświadczenie, w którym stwierdził, że zgodził się na ograniczenie czasu jego gry i oczekiwał, że trener publicznie wyjaśni tę sytuację oraz weźmie za nią odpowiedzialność. Zamiast tego - zaznaczył - selekcjoner Jorge Jesus wypowiedział się agresywnie na konferencji prasowej, co doprowadziło do utraty zaufania.

Piłkarz jest jednak przekonany, że w kadrze jeszcze zagra. „Mogę obiecać wszystkim moim fanom, a w szczególności wszystkim Portugalczykom, że przyjdzie jeszcze czas na pożegnalny mecz albo mecze” - zapewnił.

Obrażony Ronaldo nie wyszedł na trening. Afera w kadrze Portugalii Cristiano Ronaldo znów w roli głównej, tym razem jednak nie z powodu boiskowych wyczynów. Gwiazdor jest wściekły na selekcjonera reprezentacji Portugalii i nie wziął udziału w treningu kadry narodowej - informują portugalskie media.

CR7 opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii

Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po tym, jak nie wszedł na boisko w wygranym meczu Ligi Narodów z Norwegią i dowiedział się, że nie znajdzie się w wyjściowym składzie na spotkanie z Danią.

Broniący tytułu Portugalczycy wygrali bez swojego lidera 4:2 w Danii, a następnie ponownie pokonali w niedzielę Norwegię. Zgromadzili komplet punktów po czterech kolejkach w grupie A4 i zapewnili sobie miejsce w ćwierćfinale.

Po tych meczach Jorge Jesus stwierdził, że CR7 może wrócić do kadry, jeśli tylko zechce.

„To było 25 lat pełnych poświęceń”. Cristiano Ronaldo zasugerował, że kończy karierę Słynny piłkarz Cristiano Ronaldo w wywiadzie udzielonym „Vogua” zasugerował, że sezon 2026/2027 może być ostatnim w jego piłkarskiej karierze. „Chcę zostawić po sobie spektakularną spuściznę” - stwierdził 41-latek. Portugalczyk jest obecnie…

Reprezentacyjny rekordzista

Cristiano Ronaldo tej pory w zespole narodowym wystąpił 234 razy, zdobywając 146 goli. W obu statystykach jest rekordzistą - nie tylko portugalskiego, ale i światowego futbolu.

W reprezentacji Portugalii zadebiutował w 2003 roku, a jego największym sukcesem było zdobycie w 2016 roku mistrzostwa Europy. Jednak w ostatnich 2-3 latach coraz częściej pojawiały się opinie, że gra w kadrze raczej dzięki swoim zasługom, a nie obecnej formie.