Wielka niespodzianka w Szanghaju. Carlos Alcaraz żegna się z turniejem

RMF24

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Hiszpański faworyt żegna się z turniejem ATP Masters 1000 w Szanghaju już w 3. rundzie. Carlos Alcaraz, rozstawiony z numerem drugim, musiał uznać wyższość Belga Zizou Bergsa. To pierwsze tak spektakularne zwycięstwo Bergsa nad tenisistą ze światowej czołówki.

Carlos Alcaraz, trzeci obecnie tenisista świata, przegrał z Zizou Bergsem 5:7, 6:7 (4-7) w 3. rundzie prestiżowego turnieju ATP Masters 1000. Belg, sklasyfikowany na 39. miejscu w rankingu ATP, po raz pierwszy w karierze pokonał zawodnika ze ścisłej światowej czołówki. Dla Alcaraza to bolesne zakończenie imponującej serii 11 zwycięstw, którą notował od powrotu po kontuzji.

Iga Świątek doczekała się rywalki. Będzie polski mecz w Wuhan Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. W spotkaniu pierwszej rundy Fręch pokonała Mananchayę Sawangkaew z Tajlandii 6:3, 7:6 (7-5). Świątek miała wolny los.

To dopiero drugie spotkanie tych zawodników. W zeszłym roku w Tokio lepszy był Alcaraz, który później sięgnął po tytuł i w tym sezonie go obronił. Tym razem jednak górą był Bergs, który zapisał na swoim koncie największy sukces w dotychczasowej karierze.

Zmiany na szczycie światowego rankingu

Niedziela przyniosła jeszcze jedną sensację – z turniejem pożegnał się także Amerykanin Ben Shelton. To oznacza, że już wkrótce na czele światowego rankingu pojawi się nowe nazwisko. Liderem ATP po raz pierwszy w karierze zostanie Niemiec Alexander Zverev.

Obecnie triumfator French Open i US Open zajmuje drugą pozycję, ale wyprzedzi Jannika Sinnera. Włoch z powodu kontuzji kolana nie zagra już do końca sezonu i straci cenne punkty rankingowe.

Według analizy agencji DPA Zverev oficjalnie obejmie prowadzenie w rankingu najwcześniej 2 listopada, a najpóźniej na koniec sezonu.

Hurkacz w grze o ćwierćfinał

W cieniu wielkich sensacji świetnie radzi sobie Hubert Hurkacz. Polak awansował do 4. rundy (1/8 finału) turnieju w Szanghaju. Już we wtorek wczesnym popołudniem czasu polskiego powalczy o miejsce w ćwierćfinale z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną.