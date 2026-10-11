Hurkacz pokonał chińską nadzieję i zameldował się w kolejnej rundzie w Szanghaju

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Hubert Hurkacz znów zachwyca kibiców. Polski tenisista awansował do 1/8 finału prestiżowego turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju, pokonując po emocjonującym meczu Chińczyka Yi Zhou 6:2, 3:6, 6:3.

Hubert Hurkacz kontynuuje swoją znakomitą serię podczas azjatyckiego touru. Po świetnym występie w Pekinie, gdzie dotarł aż do półfinału, teraz błyszczy na twardych kortach w Szanghaju.

W niedzielnym meczu trzeciej rundy polski tenisista pokonał reprezentanta gospodarzy, Yi Zhou, po trzysetowym pojedynku 6:2, 3:6, 6:3.

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Droga do 1/8 finału

Hurkacz rozpoczął spotkanie bardzo pewnie, wygrywając pierwszego seta 6:2. W drugiej partii niespodziewanie lepszy okazał się Chińczyk, który wykorzystał chwilowy spadek koncentracji Polaka i doprowadził do wyrównania.

Decydujący set to jednak popis gry Hurkacza, który nie pozostawił złudzeń młodemu rywalowi i zameldował się w 1/8 finału.

Pokonany Djokovic i kolejne wyzwania

Warto przypomnieć, że w drodze do tej fazy turnieju Hurkacz zdołał pokonać samego Novaka Djokovicia, co tylko potwierdza jego wysoką formę. Teraz na drodze Polaka stanie albo rozstawiony z numerem siódmym Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Davidovich Fokina (nr 25.).

Obaj rywale to wymagający przeciwnicy, ale Hurkacz już nie raz udowodnił, że potrafi wygrywać z najlepszymi.

Przypomnijmy, że Hubert Hurkacz doskonale zna smak zwycięstwa w Szanghaju – to właśnie tutaj triumfował w 2023 roku.