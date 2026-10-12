Iga Świątek doczekała się rywalki. Będzie polski mecz w Wuhan

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Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. W spotkaniu pierwszej rundy Fręch pokonała Mananchayę Sawangkaew z Tajlandii 6:3, 7:6 (7-5). Świątek miała wolny los.

Spotkanie trwało godzinę i 59 minut, ale Magdalena Fręch mogła zakończyć je wcześniej. Nie wykorzystała jednak żadnej z trzech piłek meczowych przy stanie 5:3 ani kolejnej przy stanie 5:4 i własnym serwisie.

Fręch brała udział w kwalifikacjach do zmagań w Chinach i przegrała w niedzielę mecz ostatniej rundy, ale do turnieju głównego dostała się jako tzw. szczęśliwa przegrana. Skorzystała na wycofaniu się kontuzjowanej Ukrainki Ołeksandry Olijnykowej. Sawangkaew również jest kwalifikantką.

Świątek wygrała jedyny dotychczasowy pojedynek z Fręch — była lepsza w 2022 roku w Warszawie, zwyciężając 6:1, 6:2.

Maja Chwalińska niżej w rankingu WTA. Gdzie Iga Świątek? Maja Chwalińska zanotowała minimalny spadek w rankingu WTA tenisistek. Dziewiąte miejsce utrzymała Iga Świątek. Na prowadzeniu od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu.

W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska (nr 16.), a jej rywalką w pierwszej rundzie będzie Egipcjanka Mayar Sherif.

W deblu polska finalistka tegorocznego French Open wystąpi w parze z Czeszką Nikolą Bartunkovą. Ich pierwszymi rywalkami będą rozstawione z numerem siódmym Belgijka Elise Mertens i Rosjanka Diana Sznajder.

W kwalifikacjach singla odpadła Magda Linette.