RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Iga Świątek doczekała się rywalki. Będzie polski mecz w Wuhan

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 października (10:52)

Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. W spotkaniu pierwszej rundy Fręch pokonała Mananchayę Sawangkaew z Tajlandii 6:3, 7:6 (7-5). Świątek miała wolny los.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Iga Świątek doczekała się rywalki. Będzie polski mecz w Wuhan
Magdalena Fręch, fot. FRANCISCO GUASCO /PAP/EPA

Spotkanie trwało godzinę i 59 minut, ale Magdalena Fręch mogła zakończyć je wcześniej. Nie wykorzystała jednak żadnej z trzech piłek meczowych przy stanie 5:3 ani kolejnej przy stanie 5:4 i własnym serwisie.

Fręch brała udział w kwalifikacjach do zmagań w Chinach i przegrała w niedzielę mecz ostatniej rundy, ale do turnieju głównego dostała się jako tzw. szczęśliwa przegrana. Skorzystała na wycofaniu się kontuzjowanej Ukrainki Ołeksandry Olijnykowej. Sawangkaew również jest kwalifikantką.

Świątek wygrała jedyny dotychczasowy pojedynek z Fręch — była lepsza w 2022 roku w Warszawie, zwyciężając 6:1, 6:2.

W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska (nr 16.), a jej rywalką w pierwszej rundzie będzie Egipcjanka Mayar Sherif.

W deblu polska finalistka tegorocznego French Open wystąpi w parze z Czeszką Nikolą Bartunkovą. Ich pierwszymi rywalkami będą rozstawione z numerem siódmym Belgijka Elise Mertens i Rosjanka Diana Sznajder.

W kwalifikacjach singla odpadła Magda Linette.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Iga Świątek Magdalena Fręch

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: