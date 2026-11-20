Konkurs drużyn mieszanych w Lillehammer
W konkursie drużyn mieszanych w piątek wystartują Anna Twardosz, Kamila Karpiel oraz dwóch zawodników wybranych przez trenera męskiej kadry Macieja Maciusiaka.
Do Lillehammer poleciało ośmioro Biało-Czerwonych: Twardosz, Karpiel oraz Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Jakub Wolny.
W tym sezonie Polacy najbardziej liczą na Tomasiaka, który zeszłej zimy w Predazzo zdobył dwa srebrne i brązowy medal olimpijski, a w październiku wygrał mistrzostwa kraju w Zakopanem.
Polacy dotarli do Norwegii w środę wieczorem i nie trenowali jeszcze na Lysgaardsbakken (HS140). Pierwsze skoki na śniegu oddadzą w piątek podczas oficjalnych treningów i kwalifikacji do sobotnich konkursów indywidualnych.
Zawody drużyn mieszanych rozpoczną się o godzinie 16. Do drugiej serii awansuje osiem najlepszych zespołów.
Stoch i Kubacki wygrywali w Lillehammer
Polacy czterokrotnie triumfowali w Lillehammer. W latach 2016-2020 trzy razy wygrał tu Kamil Stoch, który zakończył karierę z końcem zeszłego sezonu. 16 marca 2023 roku na Lysgaardsbakken wygrał Kubacki. Było to 99. i ostatnie polskie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata.
Austriak Gregor Schlierenzauer wygrał pięć konkursów w Lillehammer i pod tym względem jest najlepszy w historii. Przed rokiem zwyciężyli tu Austriak Daniel Tschofenig, Japończyk Ryoyu Kobayashi i japoński mikst.
Rekordzistami Lysgaardsbakken są Szwajcar Simon Amman i Niemiec Markus Eisenbichler, którzy poszybowali na odległość 146 m.
W ciągu trzech dni w Lillehammer odbędzie się łącznie pięć konkursów. Po piątkowej rywalizacji drużyn mieszanych, na sobotę i niedzielę zaplanowane są jeszcze indywidualne konkursy kobiet i mężczyzn.
PŚ w Lillehammer - program:
Piątek
14:00 Kwalifikacje mężczyzn
16:00 Konkurs drużyn mieszanych
Sobota
14:35 Konkurs indywidualny kobiet
16:50 Konkurs indywidualny mężczyzn
Niedziela
10:30 Kwalifikacje kobiet
12:00 Konkurs indywidualny kobiet
14:30 Kwalifikacje mężczyzn
16:00 Konkurs indywidualny mężczyzn