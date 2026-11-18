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Fani skoków narciarskich odliczają godziny do piątku, kiedy oficjalnie rozpoczną się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa w pierwszy weekend rywalizacji zabiera nas do norweskiego Lillehammer. Polska wysyła tam ośmioro zawodników: sześciu skoczków i dwie skoczkinie.

Odmienione oblicze Polskiej kadry

Ten sezon zapowiada się w polskich skokach na przełomowy. Pierwszy raz od kilkunastu lat nie zobaczymy w kadrze trzykrotnego mistrza olimpijskiego, legendy skoków – Kamila Stocha. Po ubiegłym sezonie kibice pokładają jednak spore nadzieje w Kacprze Tomasiaku, który udowodnił jak wielki ma potencjał w lutym na skoczniach w Predazzo, gdzie podczas igrzysk olimpijskich zdobył srebrny i brązowy medal w konkursach indywidualnych, a wraz z Wąskiem srebrny w duetach, stając się najmłodszym w historii polskim medalistą zimowych igrzysk. Sezon zakończył przedwcześnie po upadku na mamuciej skoczni w Vikersund.

Trener kadry Maciej Maciusiak jest pełen optymizmu przed inauguracją sezonu. Był zadowolony z okresu przygotowawczego, który zwieńczyły konsultacje w Zakopanem i Wiśle. Po sprawdzianie w Wiśle ogłosił skład na zawody w Lillehammer. W Norwegii wystartują: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Dwaj ostatni wygrali wewnętrzną rywalizację o miejsce w ekipie z Piotrem Żyłą i Aleksandrem Zniszczołem. Wśród pań reprezentować nas będą podopieczne trenera Marcina Bachledy: Kamila Karpiel i Anna Twardosz. We wrześniu w rumuńskim Rasnovie Twardosz wygrała dwa konkursy Letniej Grand Prix, a w klasyfikacji generalnej cyklu zajęła trzecie miejsce. To pierwsza jaskółka, być może zapowiadająca sukcesy Polek w tej dyscyplinie sportu.

Kryształowych Kul będą bronić Słoweniec Domen Prevc i jego młodsza siostra Nika.

PŚ w Lillehammer. Harmonogram zawodów

Weekend ze skokami zacznie się w piątek 20.11 od oficjalnych treningów i kwalifikacji – najpierw pań, a później panów. O godzinie 16:00 ruszy pierwszy w tym sezonie konkurs. Na początek o zwycięstwo powalczą drużyny mieszane.

W sobotę 21.11 czekają nas konkursy indywidualne – o 14:35 konkurs kobiet, a o 16:50 konkurs mężczyzn. Ostatni dzień w Lillehammer rozpocznie się od kwalifikacji pań. Później przyjdzie czas na konkurs indywidualny kobiet (12:00), kwalifikacje mężczyzn (14:30) i konkurs indywidualny mężczyzn (16:00).

Gdzie oglądać zawody w Lillehammer?

W sobotę transmisje skoków narciarskich rozpoczną się o godz. 14:30. Wtedy Eurosport 1 pokaże pierwszy konkurs indywidualny Pucharu Świata kobiet. Rywalizacja mężczyzn rozpocznie się o godz. 16:45 – transmisję będzie można oglądać w TVN, a także w Eurosporcie 1.

W niedzielę, 22 listopada, o godz. 12:00 Eurosport 1 pokaże drugi konkurs indywidualny kobiet. O godz. 14:30 na tym kanale rozpoczną się kwalifikacje mężczyzn do drugiego konkursu. Konkurs mężczyzn zaplanowano na godz. 16:00. Transmisję przeprowadzą TVN oraz Eurosport 1. Transmisje będą też dostępne w serwisie streamingowym Max.

35 konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kiedy zawody w Wiśle i Szczyrku?

W całym sezonie 2026/27 zostanie przeprowadzonych 35 konkursów: 27 indywidualnych oraz po cztery drużynowe i zespołów mieszanych.

Polska będzie gościć cztery konkursy - 5 i 6 grudnia w Wiśle oraz 16 i 17 stycznia w Zakopanem. Pierwszego dnia na Wielkiej Krokwi będą rywalizować drużyny.

Pod koniec lutego i na początku marca przewidziano trzytygodniową przerwę w cyklu ze względu na mistrzostwa świata w szwedzkim Falun.

Ostatni konkurs PŚ odbędzie się 21 marca 2027 roku, tradycyjnie na mamuciej skoczni w Planicy.