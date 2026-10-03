Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie. Zmiany w kadrze Jana Urbana

RMF24

Reprezentacja Polski szykuje się do ostatniego październikowego starcia w piłkarskiej Lidze Narodów. W poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną z powodu kary za żółte kartki nie zagra Robert Lewandowski, który opuścił już zgrupowanie w Warszawie.

Lewandowski „ciągle potrzebny”, ale nie może zagrać

Informację o wyjeździe kapitana kadry potwierdził PAP rzecznik prasowy kadry Emil Kopański.

Robert Lewandowski, 38-letni zawodnik Chicago Fire zaraz po spotkaniu z Rumunią - swoim 170. meczu w narodowych barwach - zaznaczył, że chyba nie ma sensu, by leciał z kadrą do Bośni, bo dodatkowe loty nie pomagają mu w regeneracji.

Najskuteczniejszy w historii Polak ma już 92 bramki w drużynie narodowej. Piątkowego hat-tricka z Rumunią skomentował z uśmiechem: Jak widać, Lewandowski ciągle jest potrzebny.

Pogrom na Narodowym. Polacy rozbili Rumunów 6:0 Po dwóch słabych występach piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów, tym razem podopieczni Jana Urbana stanęli na wysokości zadania. Rumuni, których bramki w tym meczu strzegł bramkarz Legii Warszawa Otto Hindrich, nie mieli szans w starciu…

Wojciech Mońka pomoże reprezentacji młodzieżowej

Poza Lewandowskim kadrę trenera Jana Urbana opuścił już Wojciech Mońka. 19-letni obrońca Lecha Poznań nie zadebiutował w „dorosłej” reprezentacji, w dwóch z trzech ostatnich spotkań trafił na trybuny, a teraz przeniósł się do zespołu do lat 21, który w poniedziałek czeka decydujące starcie z Włochami o awans do młodzieżowych mistrzostw Europy.

Biało-Czerwoni do Bośni udają się jeszcze w sobotę.

Polacy zajmują trzecie miejsce w grupie B4 Ligi Narodów z czterema punktami. Prowadzi Szwecja - 7, przed Bośnią i Hercegowiną - 5. Rumunia pozostaje z zerowym dorobkiem.