Pogrom na Narodowym. Polacy rozbili Rumunów 6:0

RMF24

Po dwóch słabych występach piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów, tym razem podopieczni Jana Urbana stanęli na wysokości zadania. Rumuni, których bramki w tym meczu strzegł bramkarz Legii Warszawa Otto Hindrich, nie mieli szans w starciu w rozpędzoną i skuteczną ofensywą polskiej kadry. Polacy rozbili piłkarzy prowadzonych przez Gheorge Hagi'ego aż 6:0, a hat-tricka zaliczył Robert Lewandowski.

Słaby start. Bezbramkowy remis z Bośnią

Polacy przystępowali do meczu z Rumunią na PGE Stadionie Narodowym z mizernym bilansem zaledwie 1 punktu w dwóch meczach grupy 4 Dywizji B Ligi Narodów. W meczu inaugurującym te rozgrywki Biało-Czerwoni zaledwie zremisowali z uczestnikiem ostatnich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku 0:0.

Bezbramkowy remis Polaków na start Ligi Narodów Reprezentacja Polski rozpoczęła zmagania w grupie B4 piłkarskiej Ligi Narodów od bezbramkowego remisu z Bośnią i Hercegowiną.

Bolesne de javu. Porażka ze Szwecją

Później wróciły koszmary z Solnej, gdzie we marcu w dramatycznych okolicznościach polscy piłkarze przegrali 2:3 finał baraży, których stawką był udział w mundialu. Marzenia o grze na największej imprezie piłkarskiej na świecie wybił nam z głowy napastnik londyńskiego Arsenalu - Viktor Gyokeres.

Wrześniowy mecz na tym samym stadionie do udanych rewanżów podopieczni Jana Urbana jednak nie mogą jednak zaliczyć. Biało-Czerwoni, co prawda potrafili przejąć inicjatywę po stracie bramki i wyrównać, by wrócić jeszcze przed przerwą do gry, ale jbyło to wszystko na co było nas stać tego wieczora. Szwedzi wypunktowali nasze błędy i po ostatnim gwizdku to piłkarze „Trzech Koron” cieszyli ze zwycięstwa 3:1. Ponownie decydujący o sukcesie gospodarzy cios wyprowadził snajper „Kanonierów”.

Szwedzi okazali się lepsi. Polska przegrywa na wyjeździe Polska przegrała ze Szwecją 1:3 w meczu 2. kolejki piłkarskiej Ligi Narodów, który odbył się w Solnie. Jedyną bramkę dla Biało-Czerwonych strzelił Sebastian Szymański.

2 października br. na Stadion Warszawy przyjechała Rumunia - zespół, który po dwóch kolejkach miał jeszcze gorszą statystykę od Polski. Podopieczni Gheorge Hagi'ego - dawnej gwiazdy FC Barcelony - nie zdobyli jeszcze punktu w tej edycji Ligi Narodów. Za sprawą bardzo dobrej, a przede wszystkim skuteczniej, gry polskich piłkarzy na pierwsze punktu rumuńscy piłkarze w tych rozgrywkach będą musieli jeszcze poczekać.

Polacy znokautowali Rumunów

Choć po pierwszych trzech kwadransach Polacy prowadzili zaledwie jedną bramką, którą z rzutu karnego strzelił kapitan naszego zespołu - Robert Lewandowski, to był to dopiero wstęp do kanonady bramek, jaką uraczyli nasi piłkarze kibiców zgromadzonych tego wieczora na Stadionie Narodowym. Lewandowski już dwie minuty po wznowieniu gry podwyższył na 2:0. 120 sekund później goście przegrywali już trzema bramkami - do własnej bramki trafił Virgii Ghitta, który niefortunnie interweniował w akcji Przemysława Frankowskiego i Nicoli Zalewskiego.

Hat-trick Lewego

Mijały minuty a Polacy nie zwalniali tempa. Kolejny błąd rumuńskiej defensywy bezwzględnie wykorzystał Piotr Zieliński, który efektywnym strzałem pokonał Hindricha w 62. minucie gry. Kolejny cios zdał Jan Bednarek, który podwyższył strzałem z głowy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w 66. minucie meczu. Wynik mecz na 6:0 ustalił, kompletując hat-tricka, Robert Lewandowski w 86. minucie meczu. Niestety, kapitan Biało-Czerwonych nie zagra w kolejnym meczu ze względu na nadmiar żółtych kartek. Rywalem będzie wówczas Bośnia i Hercegowina.

W drugim meczu „polskiej” grupy Ligi Narodów Bośniacy zremisowali ze Szwecją 1:1. Po trzech seriach gier w tabeli prowadzi zespół „Trzech Koron”, który zgromadził punktów i jeszcze nie przegrał. Druga jest Bośnia i Hercegowina z dorobkiem 5 punktów. O jedno oczka mniej ma Polska. Stawkę zamyka Rumunia, który przegrała wszystkie trzy mecze.