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W siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie rozlosowano pary ćwierćfinałowe Ligi Narodów. Ta faza będzie się rozgrywała pod znakiem wielkich rewanżów za mundial. Kylian Mbappe i koledzy będą mogli pokazać, że porażka z Hiszpanią w półfinale MŚ to był tylko przypadek, a Norwegowie z Erlingiem Haalandem na czele dostaną szansę na powetowanie nieudanego ćwierćfinału.

Norwegia z Erlingiem Haalandem będzie mogła zrewanżować się Anglii

Norwegia z Erlingiem Haalandem będzie mogła zrewanżować się Anglii / Shutterstock

W półfinale Hiszpanie zwyciężyli 2:0, a później sięgnęli po tytuł, natomiast Anglicy wyeliminowali Norwegów w ćwierćfinale, wygrywając po dogrywce 2:1. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego i „Trójkolorowi” stworzyli też niezapomniany spektakl w półfinale poprzedniej edycji LN, który zakończył się wynikiem 5:4 dla Hiszpanii.

W dwóch kolejnych ćwierćfinałach LN zobaczymy rywalizację Holendrów z Portugalczykami i Niemców z Belgami.

Pojedynki ćwierćfinałowe w formule mecz i rewanż zaplanowano koniec marca, a półfinały i spotkania o poszczególne miejsca zostaną rozegrane w czerwcu podczas turnieju Final Four.

Polscy piłkarze zmagania w fazie grupowej Ligi Narodów zakończyli na trzeciej pozycji w grupie B4 i pozostaną na drugim szczeblu rozgrywek. W tabeli wyprzedzili tylko Rumunię, która o utrzymanie w drugiej dywizji powalczy z Estonią.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Narodów:

Hiszpania - Francja

Norwegia - Anglia

Holandia - Portugalia

Niemcy - Belgia