W półfinale Hiszpanie zwyciężyli 2:0, a później sięgnęli po tytuł, natomiast Anglicy wyeliminowali Norwegów w ćwierćfinale, wygrywając po dogrywce 2:1. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego i „Trójkolorowi” stworzyli też niezapomniany spektakl w półfinale poprzedniej edycji LN, który zakończył się wynikiem 5:4 dla Hiszpanii.
W dwóch kolejnych ćwierćfinałach LN zobaczymy rywalizację Holendrów z Portugalczykami i Niemców z Belgami.
Pojedynki ćwierćfinałowe w formule mecz i rewanż zaplanowano koniec marca, a półfinały i spotkania o poszczególne miejsca zostaną rozegrane w czerwcu podczas turnieju Final Four.
Polscy piłkarze zmagania w fazie grupowej Ligi Narodów zakończyli na trzeciej pozycji w grupie B4 i pozostaną na drugim szczeblu rozgrywek. W tabeli wyprzedzili tylko Rumunię, która o utrzymanie w drugiej dywizji powalczy z Estonią.
Pary ćwierćfinałowe Ligi Narodów:
Hiszpania - Francja
Norwegia - Anglia
Holandia - Portugalia
Niemcy - Belgia