RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Senegal ponownie został uznany za zwycięzcę Pucharu Narodów Afryki 2025. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie uwzględnił odwołanie senegalskiej federacji od decyzji, która przyznawała Maroku walkower 3:0 po finałowym meczu rozegranym w styczniu.

Senegal wygrał z Marokiem 1:0 po dogrywce w rozegranym w Rabacie finale. Spotkanie zostało jednak przerwane na około 15 minut, gdy senegalscy piłkarze zeszli z boiska w proteście przeciwko rzutowi karnemu podyktowanemu dla gospodarzy w ostatniej minucie podstawowego czasu gry.

Do powrotu zawodników na murawę przekonywał m.in. Sadio Mané. Po wznowieniu meczu Brahim Díaz nie wykorzystał „jedenastki” – jego strzał obronił bramkarz Senegalu.

Gola dającego zwycięstwo Senegalczykom w dogrywce zdobył Pape Gueye.

CAF przyznała walkower drużynie Maroka

W marcu panel odwoławczy Konfederacji Afrykańskiej Piłki Nożnej (CAF) zmienił wynik finału na 3:0 dla Maroka. Uzasadniał to przepisami turniejowymi, zgodnie z którymi drużyna, która bez zgody sędziego odmawia gry lub opuszcza boisko przed regulaminowym końcem spotkania, jest uznawana za przegraną i wykluczona z rozgrywek.

Senegalska federacja określiła decyzję jako „skandaliczną” i zaskarżyła ją do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). We wtorek CAS opublikował werdykt, przywracający Senegalowi tytuł mistrzów Afryki.

Po finale komisja dyscyplinarna CAF nałożyła na obie federacje, zawodników oraz ówczesnego selekcjonera Senegalu Pape Thiawa kary przekraczające łącznie milion dolarów.