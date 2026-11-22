RMF24

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27. miejsce Kacpra Tomasiaka. To nasz dorobek z drugiego w sezonie konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zwyciężył Norweg Kristoffer Eriksen Sundal.

Drugie miejsce zajął debiutujący w Pucharze Świata Austriak Raffael Zimmermann, a trzecie kolejny Norweg Isak Andreas Langmo.

Tomasiak po konkursie przyznał, że przez cały weekend nie skakał na swoim optymalnym poziomie. Wszystko robił solidnie, ale brakowało w tym luzu i w efekcie nie było dalekiego lotu, który przełożyłby się na dobrą lokatę.

W klasyfikacji generalnej PŚ prowadzą ex aequo Sundal oraz zwycięzca sobotniego konkursu Austriak Stephan Embacher. Tomasiak z czterema punktami zajmuje 33. lokatę.

Rozczarowujące występy pozostałych reprezentantów

Po pierwszej serii odpadli 40. Klemens Joniak oraz 42. Maciej Kot. Kwalifikacji nie przeszli Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Jakub Wolny.

Inauguracja sezonu w wykonaniu Biało-Cerwonych rozczarowała. W sobotę po raz pierwszy od blisko 12 lat żaden z Polaków nie awansował do drugiej serii. W drugim konkursie sztuka udała się tylko Tomasiakowi, jednak 27. miejsce to na pewno wynik poniżej oczekiwań.

Po pierwszej serii Tomasiak był sklasyfikowany na 25. pozycji. Skoczył 133 metry, ale z poziomu o dwie belki wyższego niż czołowi zawodnicy. W drugiej długo siedział na belce startowej, czekając na uciszenie wiatru. I wylądował trzy i pół metra bliżej.

Trener kadry Maciej Maciusiak obiecał, że skoczkowie zrobią wszystko, żeby się poprawić, a praca wykonana przed sezonem wcześniej czy później przyniesie efekty.

„Wiedziałem, że stać mnie na zwycięstwo”

Wielki dzień miał Sundal, który po raz pierwszy w karierze wygrał zawody Pucharu Świata. Wcześniej trzykrotnie stał na podium — na drugim stopniu w 2024 roku w Oslo oraz trzykrotnie na trzecim.

Wiedziałem, że stać mnie na zwycięstwo, lecz długo na to czekałem — przyznał.

25-letni zawodnik pochodzący z Oslo ma w dorobku dwa medale igrzysk olimpijskich na skoczniach w Predazzo – srebrny w konkursie drużyn mieszanych oraz brązowy w duecie razem z Johannem Andre Forfangiem. W tej ostatniej konkurencji tuż przed Norwegami uplasowali się Tomasiak i Wąsek.

Na półmetku niedzielnego konkursu Sundal zajmował drugie miejsce, ustępując nieznacznie swojemu utytułowanemu koledze z ekipy Halvorowi Egnerowi Granerudowi. W drugiej skoczył najdalej w konkursie – 138 m i czekał na to, co zrobi Granerud. Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli (2021, 2023) osiągnął tylko 127 m, co oznaczało, że nie stanął nawet na podium, zajmując czwarte miejsce.

Sundal wyprzedził zaledwie o 0,2 pkt Zimmermanna. 23-letni Austriaka dopiero po raz drugi w karierze wystąpił w konkursie PŚ i ponownie stanął na podium - w sobotę był trzeci.

Kolejne konkursy Pucharu Świata odbędą się w następny weekend w fińskiej Ruce.