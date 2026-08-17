Ousmane Sow wraca do Ekstraklasy. „Chcę strzelać i asystować”

RMF24

Ousmane Sow znów zagra w piłkarskiej Ekstraklasie. Senegalski skrzydłowy został wypożyczony do końca sezonu z duńskiego Broendby IF do Jagiellonii Białystok. 26-latek wcześniej był piłkarzem Górnika Zabrze.

Sow karierę piłkarską rozpoczynał we Francji, potem grał w Belgii, a zimą 2025 roku trafił do Górnika Zabrze. Po rocznej grze w polskiej Ekstraklasie został zawodnikiem duńskiego Broendby IF. Jagiellonia wypożyczyła go z tego klubu na okres do końca obecnego sezonu, ma też opcję wykupu zawodnika.

Znam klub, znam Jagiellonię. Jest to bardzo dobra drużyna na mapie Polski, a teraz zaczyna być jeszcze bardziej znana w Europie, więc jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Przede wszystkim chcę pomagać drużynie. Chcę strzelać gole, asystować i dawać wszystko klubowi. Drużynowo chciałbym wygrać wszystko, co tylko możliwe - powiedział 26-latek klubowym mediom, po podpisaniu kontraktu z Jagiellonią.

Jagiellonia wyłoży 22 mln zł. Wygrała wyścig SSA Jagiellonia wygrała przetarg na zakup 14,5-hektarowych działek na Krywlanach w Białymstoku. Klub zapłaci miastu 22,2 mln zł. Na terenie powstanie nowy ośrodek piłkarski Jagiellonii.

To kolejny nowy skrzydłowy w Jagiellonii, ma wzmocnić rywalizację na tych pozycjach, zwłaszcza że kontuzjowany jest Kamil Jóźwiak. Tuż przed inauguracją rozgrywek Białostoczanie wypożyczyli 20-letniego Szweda Jeremiego Agbonifo, piłkarza francuskiego RC Lens, który gra na razie z ławki rezerwowych. Na skrzydle dużo częściej od niego występuje Portugalczyk Rodrigo Conceicao, pozyskany przed sezonem jako nominalny prawy obrońca.

Jagiellonia łączy grę w Ekstraklasie i europejskich pucharach, w których po raz trzeci z rzędu zagra w fazie ligowej.

W czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz play-off o fazę ligową Ligi Europy, jej przeciwnikiem w dwumeczu będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Jeśli okaże się gorsza od tego przeciwnika, zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji, w której grała w minionych dwóch latach.