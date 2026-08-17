RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Ousmane Sow wraca do Ekstraklasy. „Chcę strzelać i asystować”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (11:24)

Ousmane Sow znów zagra w piłkarskiej Ekstraklasie. Senegalski skrzydłowy został wypożyczony do końca sezonu z duńskiego Broendby IF do Jagiellonii Białystok. 26-latek wcześniej był piłkarzem Górnika Zabrze.

Ousmane Sow wraca do Ekstraklasy. „Chcę strzelać i asystować”
Ousmane Sow, fot. Piotr Polak /PAP
  • Ousmane Sow został wypożyczony z duńskiego Broendby IF do Jagiellonii Białystok do końca sezonu.
  • Sow ma wzmocnić rywalizację na skrzydłach Jagiellonii.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Sow karierę piłkarską rozpoczynał we Francji, potem grał w Belgii, a zimą 2025 roku trafił do Górnika Zabrze. Po rocznej grze w polskiej Ekstraklasie został zawodnikiem duńskiego Broendby IF. Jagiellonia wypożyczyła go z tego klubu na okres do końca obecnego sezonu, ma też opcję wykupu zawodnika.

Znam klub, znam Jagiellonię. Jest to bardzo dobra drużyna na mapie Polski, a teraz zaczyna być jeszcze bardziej znana w Europie, więc jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem. Przede wszystkim chcę pomagać drużynie. Chcę strzelać gole, asystować i dawać wszystko klubowi. Drużynowo chciałbym wygrać wszystko, co tylko możliwe - powiedział 26-latek klubowym mediom, po podpisaniu kontraktu z Jagiellonią.

To kolejny nowy skrzydłowy w Jagiellonii, ma wzmocnić rywalizację na tych pozycjach, zwłaszcza że kontuzjowany jest Kamil Jóźwiak. Tuż przed inauguracją rozgrywek Białostoczanie wypożyczyli 20-letniego Szweda Jeremiego Agbonifo, piłkarza francuskiego RC Lens, który gra na razie z ławki rezerwowych. Na skrzydle dużo częściej od niego występuje Portugalczyk Rodrigo Conceicao, pozyskany przed sezonem jako nominalny prawy obrońca.

Ladowanie posta z Facebooka...

Jagiellonia łączy grę w Ekstraklasie i europejskich pucharach, w których po raz trzeci z rzędu zagra w fazie ligowej.

W czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz play-off o fazę ligową Ligi Europy, jej przeciwnikiem w dwumeczu będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Jeśli okaże się gorsza od tego przeciwnika, zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji, w której grała w minionych dwóch latach.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Jagiellonia Białystok
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: