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Zatrzymanie krążenia i oddychania oraz zaburzenie neurokognitywne z ciałami Lewy’ego – takie przyczyny śmierci Patricka Stewarta wymieniono w akcie zgonu aktora, do którego dotarł amerykański serwis TMZ. Gwiazdor „Star Treka” i filmów z serii „X-Men” zmagał się przed śmiercią z chorobą Alzheimera. Zmarł 28 października w wieku 86 lat. Na początku listopada poddany został hydrolizie alkalicznej, czyli kremacji wodnej.

Ujawniono przyczynę śmierci Patricka Stewarta

Informacje o przyczynie śmierci brytyjskiego aktora przekazał serwis TMZ, powołując się na dokumenty urzędowe. Jak wynika z aktu zgonu, jako przyczynę śmierci wymieniono w nim zatrzymanie krążenia i oddychania oraz zaburzenie neurokognitywne związane z ciałami Lewy’ego.

Dokument wskazuje również, że 3 listopada szczątki aktora poddano hydrolizie alkalicznej, określanej także jako kremacja wodna. To metoda, w której zamiast tradycyjnego spalania wykorzystuje się wodę, wysoką temperaturę i środki chemiczne, aby przeprowadzić proces rozkładu.

Doniesienia o stanie zdrowia Patricka Stewarta potwierdzają wcześniejsze informacje przekazane przez jego bliskich. Rodzina poinformowała, że aktor zmagał się z chorobą Alzheimera oraz otępieniem z ciałami Lewy’ego.

Na czym polega kremacja wodna?

To alternatywna wobec tradycyjnego pochówku metoda, w której zamiast ognia wykorzystuje się wodę, wysoką temperaturę i substancje chemiczne.

Jak przebiega proces? Ciało umieszczane jest w specjalnej, szczelnej komorze, nazywanej resomatorem, zazwyczaj w biodegradowalnym worku. Następnie poddaje się je działaniu podgrzanego roztworu wody i alkaliów. W takich warunkach dochodzi do przyspieszonego rozkładu tkanek miękkich. Proces trwa zazwyczaj około 3–4 godzin.

W jego wyniku powstaje płyn zawierający m.in. aminokwasy, peptydy, sole i cukry. Po odpowiednim przetworzeniu jest on odprowadzany do kanalizacji. Pozostają natomiast fragmenty kości, które są suszone, a następnie mielone na drobny, jasny proszek. Trafia on do urny i jest przekazywany rodzinie zmarłego.

Zwolennicy tej metody zwracają uwagę na mniejszy wpływ na środowisko - hydroliza alkaliczna nie wymaga spalania, nie wiąże się więc z emisją dymu i spalin charakterystycznych dla tradycyjnej kremacji. Może również oznaczać mniejsze zużycie energii i niższy ślad węglowy.

Metoda ta nie jest jednak wszędzie dostępna. W Polsce hydroliza alkaliczna nie jest obecnie uregulowaną prawnie formą postępowania ze zwłokami. Można z niej korzystać w wybranych krajach i regionach, m.in. w części Stanów Zjednoczonych, Kanadzie oraz niektórych miejscach w Wielkiej Brytanii i Holandii.

Czym jest otępienie z ciałami Lewy’ego?

Otępienie z ciałami Lewy’ego (DLB) to postępująca choroba neurodegeneracyjna, związana z odkładaniem się w komórkach nerwowych nieprawidłowych złogów białka, nazywanych ciałami Lewy’ego. Ich głównym składnikiem jest alfa-synukleina.

Choroba należy do najczęstszych przyczyn otępienia, zaraz po chorobie Alzheimera. Wpływa na funkcjonowanie mózgu, prowadząc do zaburzeń pamięci, myślenia, koncentracji i zdolności do wykonywania codziennych czynności. Może powodować również problemy z poruszaniem się, sztywność mięśni, zaburzenia snu oraz omamy wzrokowe.

Rozpoznanie DLB bywa trudne, ponieważ objawy mogą przypominać zarówno chorobę Alzheimera, jak i chorobę Parkinsona. Schorzenie ma charakter postępujący i obecnie nie istnieje metoda pozwalająca na jego całkowite wyleczenie.

Rodzina pożegnała aktora. „Muzyka na żywo, modlitwa, łzy i śmiech”

O śmierci Patricka Stewarta poinformowała rodzina 29 października za pośrednictwem jego oficjalnego profilu w mediach społecznościowych. W przekazanym komunikacie bliscy podkreślili, że aktor odszedł w otoczeniu rodziny i przyjaciół, towarzyszyła mu „muzyka na żywo, modlitwa, łzy i śmiech”.

Według informacji przekazanych przez portal E! News aktor zmarł w swoim domu w Los Angeles, pod opieką żony Sunny Ozell. Jego rzeczniczka Kelly Bush Novak informowała, że zmagania aktora z chorobą były „krótkie, ale bolesne”.

Patrick Stewart – niezapomniany kapitan Picard i profesor Xavier

Patrick Stewart należał do najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich aktorów swojego pokolenia. Międzynarodową sławę przyniosła mu rola kapitana Jeana-Luca Picarda w serialu „Star Trek: Następne pokolenie” oraz kolejnych produkcjach z tego uniwersum.

Widzowie pokochali go również jako profesora Charlesa Xaviera, przywódcę mutantów w filmowej serii „X-Mena”. Jego charakterystyczny głos i aktorska charyzma sprawiły, że na trwałe zapisał się w historii kina i telewizji.

Po informacji o jego śmierci hołd aktorowi oddali przyjaciele i współpracownicy. Wśród nich znaleźli się m.in. Ian McKellen, Seth MacFarlane, Gates McFadden i Hugh Jackman.