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W wieku 71 lat zmarł dziennikarz Grzegorz Lindenberg. Był jednym z założycieli „Gazety Wyboczej" oraz twórcą „Super Expressu”.

Grzegorz Lindenberg nie żyje. „Zachował nadzwyczajny spokój”

Informację o śmierci Grzegorza Lindenberga przekazała w mediach społecznościowych jego siostra - Małgorzata Rurawska. Dziennikarz odszedł w wieku 71 lat po długiej walce z chorobą.

Cierpiał bardzo. Zachował nadzwyczajny spokój. Nadludzki. Żegnał się ze światem czule, tkliwie. Zadbał o każdy szczegół. Przede wszystkim o ukochane zwierzęta, psy i koty. Czytał prawie do końca swoich dni. Ciekawy świata bezustannie. Umarł otoczony bliskimi ludźmi - pożegnał Lindenberga Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach, były redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery” i kieleckiego wydania „Gazety Wyborczej”.

Współtworzył polski rynek medialny w latach transformacji

Grzegorz Lindenberg ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1985 r. obronił doktorat. Od 1986 do 1987 r. pracował naukowo na Harvardzie w Russian Research Center dzięki stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Jednocześnie był wykładowcą na Uniwersytecie Bostońskim. Od 1989 zajmował się mediami i internetem jako menedżer i redaktor.

Po powrocie do Polski Lindenberg został jednym ze współtwórców „Gazety Wyborczej”. Był pierwszym dyrektorem generalnym Agory. W 1991 roku założył „Super Express”, pierwszy polski dziennik o charakterze sensacyjno-rozrywkowym. Do 1994 r. był redaktorem naczelnym gazety.

W 2018 r. Lindenberg wydał książkę „Ludzkość poprawiona”. Była ona pierwszą polską publikacją poświęconą sztucznej inteligencji.

Interesują mnie wyzwania współczesności, potężne procesy, które trudno jest dostrzec i zrozumieć. Do myślenia o świecie potrzebuję danych i faktów, bo tak nauczono mnie na studiach. Piszę i doradzam, żeby moje myślenie przydawało się innym ludziom, firmom i organizacjom - pisał Lindenberg na swojej stronie internetowej.