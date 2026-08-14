Jagiellonia wyłoży 22 mln zł. Wygrała wyścig

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SSA Jagiellonia wygrała przetarg na zakup 14,5-hektarowych działek na Krywlanach w Białymstoku. Klub zapłaci miastu 22,2 mln zł. Na terenie powstanie nowy ośrodek piłkarski Jagiellonii.

Informację o tym rozstrzygnięciu podał na portalu X prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Dodał, że to teren przeznaczony w miejskich planach m.in. pod usługi sportu i rekreacji.

„Wygrana w przetargu umożliwia rozpoczęcie dalszych działań w kierunku realizacji kluczowej dla klubu inwestycji” - podała Jagiellonia w komunikacie.

W kilkuetapowym planie budowy ośrodka są boiska, szatnie, zaplecze, a nawet szkoła mistrzostwa sportowego z internatem czy klinika z działem rehabilitacji.

JAGA już na trybunach. Białystok zyskał nowy stadionowy symbol Pomysł Białostoczan doczekał się realizacji. Na trybunie wschodniej Chorten Areny w Białymstoku powstał napis JAGA, ułożony z czerwonych i żółtych krzesełek. Projekt został wybrany przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026.

Obecnie Jagiellonia dysponuje ośrodkiem treningowym przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku, z jednym pełnowymiarowym boiskiem. Jest on za mały, by szkolić wiele grup młodzieżowych, tam również trenuje pierwszy zespół i rezerwy.

Dlatego już od blisko dwóch lat klub szukał terenów, na których mógłby powstać docelowy ośrodek. Jednym z wcześniejszych pomysłów była forma współpracy czy porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Szkolenia Piłkarskiego, który ma swoje obiekty przy ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku. Potem pojawił się pomysł zakupu terenów w którejś z gmin ościennych, w miejscu z dobrym dojazdem.

Jak powiedział - cytowany w komunikacie klubu - przewodniczący rady nadzorczej SSA Jagiellonia Białystok Wojciech Strzałkowski wygrana w przetargu na nieruchomości z zasobów miasta to jeden z najważniejszych momentów w najnowszej historii klubu. Zaznaczył, że projekt jest dużym wysiłkiem finansowym i będzie realizowany wieloetapowo. Pierwszym etapem będzie budowa kilku boisk.

W jego ocenie, ośrodek oznaczać będzie gigantyczny skok jakościowy w wymiarze sportowym, bo pozwoli podnieść poziom pracy pierwszego zespołu, ale stanie się on też podstawą dynamicznego rozwoju klubowej akademii. Posiadanie własnego, nowoczesnego centrum treningowego to warunek konieczny, by klub nieustannie się rozwijał, budował swoją wartość i utrzymywał stabilność w czołówce - dodał.

Wiceprezes SSA Jagiellonia Maciej Szymański poinformował, że spółka sfinansuje transakcję od razu w całości, bez zaciągania kredytów. Poinformował też, że najbliższe miesiące będą poświęcone na przygotowanie dokumentacji (również po to, by ubiegać się o dofinansowanie inwestycji) i formalności prawno-budowlane.