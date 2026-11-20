RMF24

Wyrok uniewinniający żołnierza Karola S. został uchylony przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie. Chodzi o strzały w marcu 2024 r. z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze.

Sprawa została przekazana sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Narażenie na utratę życia lub zdrowia

W ocenie sądu odwoławczego oskarżony szeregowy Karol S. oddając w przedstawionych okolicznościach w kierunku grupy migrantów nielegalnie przekraczających granicę 12 strzałów alarmowo-ostrzegawczych, z których przynajmniej trzy naraziły ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, postępowaniem tym zrealizował w takiej sytuacji znamiona zarzucanego mu przestępstwa - mówił w uzasadnieniu piątkowego wyroku WSO sędzia płk Paweł Więcek.

Jak dodał „tożsame narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia dotyczyło także” dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwóch żołnierzy podejmujących w tym czasie interwencję.

Szef MON potwierdza: To była rakieta CH 101, data nie jest przypadkowa Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że trzy rosyjskie obiekty (dwie rakiety i dron odrzutowy) spadły na teren Polski - chodzi o miejscowości Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz. W Przypadku Nowego Lipowca mamy do…

Akcja w rejonie Dubicz Cerkiewnych

Z aktu oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Warszawie wynika, że 25 marca 2024 r. przy granicy z Białorusią w rejonie Dubicz Cerkiewnych doszło do nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów.

Prokuratura wskazywała, że „w czasie biegu oskarżony, znajdując się od ok. 210 metrów do ok. 164 metrów od tego miejsca, przyjmując za każdym razem postawę strzelecką, oddał łącznie 12 strzałów z broni służbowej wzdłuż drogi granicznej w kierunku znajdującej się na tej drodze grupy osób złożonej z migrantów, funkcjonariuszy SG i żołnierzy”.

Według ustaleń śledczych spośród tych 12 strzałów – trzy pociski rykoszetowały po uderzeniach w słup betonowy, ziemię i zwoje drutu kolczastego. Pozostałe dziewięć przeszło obok grupy. W tym czasie migranci cofali się na stronę białoruską, rzucając gałęziami i kamieniami w stronę funkcjonariuszy i żołnierzy, na co ci reagowali rozpylaniem gazu łzawiącego.

Obrońcy rozważą dalsze kroki

Od wyroku uchylającego wyrok I instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania obronie przysługuje skarga do Sądu Najwyższego.

Obrońcy żołnierza po wyjściu z sali sądowej powiedzieli PAP, że rozważą dalsze kroki po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia. Jeśli ewentualna taka skarga nie będzie uwzględniona, proces ruszy od nowa przed wojskowym sądem garnizonowym.