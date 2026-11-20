Jak ujawniła BBC, operacja była reakcją na falę cyberataków, które w ostatnich tygodniach dotknęły m.in. Francję, Belgię, Luksemburg i Szwecję. Brytyjskie służby działały pod presją czasu. Eksperci spodziewali się kolejnej fali ataków, dlatego zdecydowano się na natychmiastowe działania prewencyjne.
Zagrożenie zostało zidentyfikowane pod koniec października przez tzw. etycznych hakerów z firmy Omega Systems. Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa testowali systemy sterujące urządzeniami chłodniczymi, szukając potencjalnych luk, które mogliby wykorzystać cyberprzestępcy. Po wykryciu nieprawidłowości natychmiast zaalarmowali odpowiednie służby.
„Wyścig z czasem”
Do akcji włączyły się Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC), ministerstwo rolnictwa oraz Agencja Standardów Żywności (FSA). Służby kontaktowały się z właścicielami sklepów, restauracji, hoteli i stacji benzynowych w całym kraju. Instruowały ich, jak zabezpieczyć urządzenia. Mieliśmy poczucie, że to wyścig z czasem, ponieważ spodziewaliśmy się kolejnej fali tych cyberataków – przekazał BBC anonimowy rozmówca z jednej z sieci sklepów.
W ramach działań prewencyjnych eksperci zdecydowali o odłączeniu sterowników kontrolujących pracę lodówek i zamrażarek od publicznego internetu. Pracownicy sklepów otrzymali polecenie, by ręcznie monitorować temperaturę w urządzeniach, co miało zapobiec ewentualnym skutkom ataku.
Luka nie była krytyczna
Brytyjski producent sterowników RDM zapewnił, że porównania z urządzeniami zaatakowanymi w kontynentalnej Europie są nieuzasadnione. Jak podkreślono, brytyjskie systemy różnią się od tych stosowanych za granicą, a wykryta luka nie była krytyczna.
11 i 12 października hakerzy zaatakowali setki supermarketów i zakładów przetwórstwa we Francji. 1 listopada cyberprzestępcy uderzyli w sklepy w siedmiu krajach, w tym w Belgii, Luksemburgu i Szwecji. Francja oskarżyła o ataki Iran. Teheran stanowczo temu zaprzecza.