JAGA już na trybunach. Białystok zyskał nowy stadionowy symbol

RMF24

Pomysł Białostoczan doczekał się realizacji. Na trybunie wschodniej Chorten Areny w Białymstoku powstał napis JAGA, ułożony z czerwonych i żółtych krzesełek. Projekt został wybrany przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026.

O realizacji zdecydowali sami Białostoczanie. Projekt „Napis z krzesełek JAGA na Stadionie Miejskim” otrzymał 5 935 głosów, znajdując się wśród najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Chorten Arena jest miejscem, które od lat kojarzy się z wielkimi sportowymi emocjami, Jagiellonią Białystok i jej kibicami. Nowy napis jest więc czymś więcej niż tylko elementem aranżacji trybun. To wyraz tożsamości, sportowej pasji i przywiązania do naszego miasta oraz klubu – wskazał zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Ze względu na swoje rozmiary napis może stać się charakterystycznym symbolem stadionu, a także samego Białegostoku.

Napis powstał z inicjatywy kibiców Jagiellonii, którzy przez wiele lat mówili o tym, że na innych stadionach miejskich w Polsce widnieją takie nazwy klubów. Wreszcie doczekaliśmy się i u nas – zaznaczył Adam Tołoczko, przedstawiciel środowiska białostockich kibiców. Andrzej Wilczyk, wiceprezes Jagiellonii Białystok, stwierdził zaś, że „kibice Jagiellonii zawsze byli kreatywni” i zapowiadają inne projekty, które klub chce wspólnie realizować.

W tegorocznym głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim mieszkańcy wybierali spośród 81 projektów i oddali niemal 35 tys. głosów. Do realizacji skierowano 26 propozycji, w tym 14 ogólnomiejskich.