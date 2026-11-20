Ma ciężkiego Alzheimera i choroba ta trwa już dość długo. Gdy kiedyś próbowano się z nim skontaktować, odebrała jego córka i potwierdziła, że z Andrzejem jest niedobrze. Prosiła też, żeby nie dzwonić, bo i tak nie ma z tatą kontaktu – przekazał były szef piłkarskiej centrali.
Żona pytana o zdrowie byłego piłkarza sprawę komentowała krótko: Wiadomo, że Andrzej nie jest w takiej formie, jak pięćdziesiąt lat temu.
Lato i Szarmach tworzyli wyjątkowy duet zarówno w reprezentacji Polski, jak i w klubie Stal Mielec. Ich relacje wykraczały daleko poza boisko. Znaliśmy się jak łyse konie, jak przyjeżdżał do Polski, to zawsze się spotkaliśmy, razem spędzaliśmy czas, jeździliśmy z żonami na wspólne wakacje – wspominał Lato.
Problemy nie tylko ze zdrowiem
W 2020 roku były piłkarz został skazany na osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu za przemoc domową. Wówczas sędzia postanowił także, że Szarmach będzie musiał poddać się opiece psychologicznej i przejść dwuletni program skierowany do osób zmagających się z alkoholizmem.
Dziennik "Le Teleframme” donosił wówczas, że żona wybaczyła Szarmachowi atak.
Wielka kariera
Szarmach w polskiej kadrze wystąpił 61 razy. W tym spotkaniach zdobył 32 bramki. Jego klubowa kariera rozpoczęła się w Polonii Gdańsk. Grał też m.in. w Arce Gdynia, Stali Mielec czy Górniku Zabrze. W 1980 roku przeniósł się do Francji, gdzie mieszka do dziś. Bronił barw Auxerre, Guingamp i Clermont Foot jako grający trener. W kolejnych latach był szkoleniowcem innych francuskich ekip, a w 1998 roku przez kilka miesięcy prowadził Zagłębie Lubin.