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„Solidaryzujemy się z Polską, będziemy dalej wzmacniać nasz potencjał odstraszania oraz obrony” - powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte po tym, jak doszło dziś do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a trzy rosyjskie obiekty spadły na terenie Polski. Chodzi o miejscowości Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz.

Mark Rutte przekazał we wpisie na platformie X: „Rozmawiałem z premierem Donaldem Tuskiem o poważnych naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej minionej nocy. W odpowiedzi poderwano myśliwce NATO”. Jak dodał, incydent jest „wyraźnie niebezpieczny” i stanowi konsekwencję trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Rutte potępił rosyjskie ataki oraz rozpętany przez nią konflikt. Podkreślił również, że państwa Sojuszu pozostają zjednoczone i będą nadal wspierać Ukrainę.

Tusk o rosyjskich rakietach, które spadły w Polsce: Wiemy na pewno. To nie przypadek Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z obiektami rosyjskimi. Nie wygląda to na przypadek. Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją - powiedział na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Skomentował w ten sposób sprawę obiektów,…

Obiekty spadły w trzech lokalizacjach

Według informacji przekazanych przez szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, obiekty spadły w trzech lokalizacjach: Mołodycz (pow. jarosławski), Rudnik nad Sanem (pow. niżański) oraz Nowy Lipowiec (pow. biłgorajski).

Premier Donald Tusk powiedział, że zidentyfikowane obiekty należały do Rosji. Zapowiedział również, że jutro sekretarz generalny NATO będzie w Warszawie.