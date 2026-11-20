RMF24

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Już od 17 grudnia mieszkańcy Mazowsza będą mogli wygodnie i w atrakcyjnej cenie dojechać pociągiem prosto pod Tatry. Nowe połączenie „Śnieżny” to odpowiedź na rosnące zainteresowanie podróżami kolejowymi w sezonie zimowym. Sprawdź, kiedy i za ile pojedziesz do Zakopanego.

Od 17 grudnia na trasie Warszawa–Zakopane rusza pociąg „Śnieżny”. Nowe połączenie będzie kursować w wybrane dni zgodnie z rozkładem jazdy na sezon 2026/2027.

W tym roku skład wyruszy jeszcze 24 oraz 27 grudnia, umożliwiając mieszkańcom Mazowsza wygodny dojazd na zimowy wypoczynek pod Tatrami.

Jak podkreślił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, „pociąg ‘Śnieżny’ to wygodna, szybka i przystępna cenowo alternatywa dla podróży samochodem. Chcemy, aby zimowy wypoczynek w Zakopanem był dostępny dla każdego, niezależnie od wieku i zasobności portfela”.

Trasa i przystanki

Pociąg „Śnieżny” będzie kursował na trasie Warszawa Wschodnia–Zakopane–Warszawa Wschodnia. Od 17 stycznia, ze względu na prace modernizacyjne, pociąg rozpocznie i zakończy bieg na stacji Warszawa Centralna.

Po drodze zaplanowano postoje na najważniejszych stacjach, m.in. Warszawa Zachodnia, Opoczno Południe, Włoszczowa Północ, Miechów, Kraków Główny, Skawina, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Sucha Beskidzka Zamek, Maków Podhalański, Chabówka Stadion, Nowy Targ oraz Poronin.

W styczniu „Śnieżny” będzie kursował w weekendy, a także w pierwszych dwóch tygodniach lutego oraz 1 i 6 stycznia.

Przewozy będą realizowane nowoczesnym pociągiem zestawionym z lokomotywy EU47 Traxx oraz wagonów piętrowych Bombardier. W zależności od zapotrzebowania, skład będzie mógł zabrać od 436 do nawet 750 pasażerów na miejscach siedzących.

Normalny bilet z Warszawy do Zakopanego będzie kosztował 70 zł, a do Krakowa 55 zł. Uczniowie zapłacą odpowiednio 44,10 zł oraz 34,65 zł, natomiast studenci jeszcze mniej – tylko 34,30 zł do Zakopanego i 26,95 zł do Krakowa.

