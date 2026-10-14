Ostatni z „muszkieterów” odchodzi. Gael Monfils kończy tenisową karierę

40-letni Gael Monfils otrzymał „dziką kartę” na turniej ATP 250 w Lyonie (19-25 października) i planował zakończyć karierę podczas turnieju Masters 1000 w rodzinnym Paryżu (2-8 listopada). Jednak po złożeniu wniosku o umieszczenie go na liście wycofanych tenisistów ITIA, stracił prawo do udziału w turniejach na co najmniej sześć miesięcy.
Przepisy agencji odpowiedzialnej za zwalczanie dopingu w tenisie wymagają, aby zawodnicy z tej listy byli dostępni do losowych testów antydopingowych przez co najmniej pół roku przed ponownym dopuszczeniem do startów.
Monfils wygrał 13 turniejów ATP, dotarł do dwóch półfinałów Wielkiego Szlema (French Open 2008, US Open 2016) oraz trzech finałów Masters 1000 (Paryż 2009 i 2010, Monte Carlo 2016). W 2016 roku osiągnął najwyższą w karierze szóstą pozycję w rankingu ATP.
Swój ostatni wielki wyczyn osiągnął na początku sezonu 2025, wygrywając turniej w Auckland w wieku 38 lat. Był wtedy najstarszym od 1977 roku graczem, który zdobył tytuł ATP (rekord pobity później przez Serba Novaka Djokovicia).
Ostatni oficjalny mecz rozegrał na początku września w drugiej rundzie US Open w Nowym Jorku.
Monfils, prywatnie mąż ukraińskiej tenisistki Eliny Switoliny, był ostatnim z „czterech muszkieterów” francuskiego tenisa swojego pokolenia. Wcześniej kariery zakończyli Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon i Richard Gasquet.