Ostatni z „muszkieterów” odchodzi. Gael Monfils kończy tenisową karierę

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Gael Monfils kończy karierę. Francuski tenisista, były szósty gracz rankingu ATP, oficjalnie pożegnał się z kortem 5 października - potwierdziła w środę Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA).

40-letni Gael Monfils otrzymał „dziką kartę” na turniej ATP 250 w Lyonie (19-25 października) i planował zakończyć karierę podczas turnieju Masters 1000 w rodzinnym Paryżu (2-8 listopada). Jednak po złożeniu wniosku o umieszczenie go na liście wycofanych tenisistów ITIA, stracił prawo do udziału w turniejach na co najmniej sześć miesięcy.

Przepisy agencji odpowiedzialnej za zwalczanie dopingu w tenisie wymagają, aby zawodnicy z tej listy byli dostępni do losowych testów antydopingowych przez co najmniej pół roku przed ponownym dopuszczeniem do startów.

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Monfils wygrał 13 turniejów ATP, dotarł do dwóch półfinałów Wielkiego Szlema (French Open 2008, US Open 2016) oraz trzech finałów Masters 1000 (Paryż 2009 i 2010, Monte Carlo 2016). W 2016 roku osiągnął najwyższą w karierze szóstą pozycję w rankingu ATP.

Swój ostatni wielki wyczyn osiągnął na początku sezonu 2025, wygrywając turniej w Auckland w wieku 38 lat. Był wtedy najstarszym od 1977 roku graczem, który zdobył tytuł ATP (rekord pobity później przez Serba Novaka Djokovicia).

Ostatni oficjalny mecz rozegrał na początku września w drugiej rundzie US Open w Nowym Jorku.

Monfils, prywatnie mąż ukraińskiej tenisistki Eliny Switoliny, był ostatnim z „czterech muszkieterów” francuskiego tenisa swojego pokolenia. Wcześniej kariery zakończyli Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon i Richard Gasquet.