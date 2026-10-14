Dwie Polki grają dalej w Wuhan. Awans jednej był już pewny przed meczem

RMF24

Dwie Polki zagrają w 1/8 finału turnieju tenisowego WTA 1000 w chińskim Wuhan. O ile awans jednej był już pewny przed meczem, bo mierzyły się ze sobą Iga Świątek i Magdalena Fręch, o tyle wynik starcia Mai Chwalińskiej z Czeszką Marie Bouzkovą był sprawą otwartą. 25-latka z Miechowa pokonała jednak rywalkę.

Druga runda turnieju tenisowego WTA 1000 w chińskim Wuhan przyniosła dwa mecze z udziałem Polek - Igi Świątek z Magdaleną Fręch i Mai Chwalińskiej z Czeszką Marie Bouzkovą.

To pierwsze starcie zaczęło się niespodziewanie, bo od prowadzenia Fręch 2:0. Świątek potrzebowała nieco czasu, aby wejść na wyższy poziom. Choć szybko odrobiła stratę, to popełniała wiele niewymuszonych błędów, a gemy były długie.

Pierwszy set trwał ponad godzinę, ale z minuty na minutę sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa prezentowała się coraz lepiej, ostatecznie notując serię aż 10 wygranych gemów. W efekcie nie tylko zamknęła pierwszą partię 6:2, ale w drugiej, już w znacznie szybszym tempie, wypracowała sobie prowadzenie 4:0. Fręch wygrała kolejnego gema, jednak nie zdołała już nawiązać walki w tym spotkaniu.

Znamy się dobrze, starałam się skupić, aby grać solidnie, równo, bo wiem, że ona potrafi się zaciekle bronić. Początkowo robiłam za dużo błędów, podejmowałam za duże ryzyko. Starałam się to poprawić - powiedziała Świątek na korcie.

W 1/8 finału zagra albo z Amerykanką Ashlyn Krueger, albo z Lanlaną Tararudee z Tajlandii. Obie notowane są poza czołową 50 rankingu, obie do turnieju dostały się jako tzw. szczęśliwe przegrane z kwalifikacji.

Maja Chwalińska wróciła do gry i rozbiła rywalkę

W 1/8 finału zagra też Maja Chwalińska, która pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą. Początek spotkanie należał do czeskiej tenisistki, która rzadko się myliła i dość łatwo radziła sobie z serwisem finalistki French Open 2026. Bouzkova od wyniku 1:1 wygrała pięć gemów z rzędu i w konsekwencji seta.

Później jednak sytuacja na korcie całkowicie się odmieniła i - jak często to bywa - była to wypadkowa zarówno lepszej gry Chwalińskiej, a także obniżenia poziomu przez Bouzkovą.

Polka zaczęła grać bardziej agresywnie, przejmować inicjatywę w wymianach. W pierwszym secie miała sześć zagrań wygrywających, a w dwóch pozostałych łącznie 19. U Bouzkovej natomiast lawinowo rosła liczba niewymuszonych błędów - pięć w pierwszym secie, 10 w drugim i aż 16 w trzecim. Chwalińska w całym spotkaniu miała ich 19.

Zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała zanotowała serię ośmiu wygranych gemów, od wyniku 1:1 w drugiej partii. Nie tylko więc szybko wyrównała stan meczu, ale także decydującego seta zaczęła od prowadzenia 3:0. Bouzkova wygrała następnego gema, jednak później trzy z rzędu padły łupem Chwalińskiej, która pierwszy raz w karierze dotarła do 1/8 finału imprezy rangi 1000. Wirtualnie w rankingu przesunęła się na najwyższe w karierze 20. miejsce.

Jej kolejną rywalką będzie albo rozstawiona z numerem 10. Amerykanka Iva Jovic, albo Ukrainka Dajana Jastremska, której 2 października uległa w Pekinie.

Wyniki meczów 2. rundy gry pojedynczej:

Iga Świątek (Polska, 7) - Magdalena Fręch (Polska) 6:2, 6:1;

Maja Chwalińska (Polska, 16) - Marie Bouzkova (Czechy) 1:6, 6:1, 6:1.