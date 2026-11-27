RMF24

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania Polska – Chorwacja w Gliwicach, zawodnicy trenera Milicica zapewnili sobie udział w mistrzostwach świata, które odbędą się w przyszłym roku w Katarze. Biało-Czerwonym pomogło zwycięstwo Niemców z Łotyszami 78:76 (14:14, 20:14, 27:25, 19:21) w 3. kolejce grupy K drugiego etapu eliminacji MŚ.

Mecz w Gliwicach nie będzie już mieć wielkiej wagi, bo wszystko „załatwili” Niemcy, pozbawiając Łotwę szans na dalszą walkę.

Spotkanie w Rydze było wyrównane i emocjonujące do ostatnich sekund. Niemcy prowadzili 78:73 na 32 sekundy przed końcem, ale za trzy punkty trafił rozgrywający Legii Warszawa Kristers Zoriks. W ostatniej akcji Niemcy zgubili piłkę, gdy zegar wskazywał 4 sekundy do końca, ale kolejny rzut zza linii 6,75 m w wykonaniu gospodarzy był niecelny.

Koszykarze Niemiec, mistrzowie świata i Europy, odnieśli ósmą wygraną. Polacy i Chorwaci mają bilans 7-1. Łotysze, piąty zespół MŚ 2023, z czterema wygranymi w dziewięciu spotkaniach zajmują czwarte miejsce. Na MŚ pojadą trzy najlepsze drużyny.

To będzie trzeci w historii występ Polaków w mundialu. W 1967 roku w Urugwaju zajęli piątą, a w 2019 w Chinach uplasowali się na ósmym miejscu. Chorwacja wystąpiła w trzech MŚ, zdobywając brąz w 1994 r.

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