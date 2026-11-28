RMF24

Pięć argentyńskich piłkarek zdecydowało się przerwać milczenie i oskarżyć byłego trenera reprezentacji młodzieżowej kobiet, Diego Guacciego, o molestowanie seksualne, groźby oraz przemoc psychiczną. Sprawa wywołała burzę w środowisku sportowym i politycznym, a FIFA ponownie znalazła się pod presją, by skuteczniej chronić zawodniczki.

Florencia Mercau, wychowana w ubogiej dzielnicy Marquesado w prowincji San Juan, od zawsze marzyła o grze w barwach River Plate. Gdy w 2014 roku otrzymała propozycję dołączenia do jednej z najbardziej rozpoznawalnych drużyn w Argentynie, była wniebowzięta. Jednak już tydzień po przyjeździe do Buenos Aires jej marzenie zaczęło się rozpadać.

Nowy trener, Diego Guacci, miał być nadzieją na rozwój kobiecej piłki. Zamiast tego, jak relacjonuje Mercau, już pierwszego dnia po objęciu funkcji otrzymała od niego wiadomość o treści: „Czy możesz wysłać mi swoje nagie zdjęcia?”. Gdy odmówiła, spotkała się z groźbami. Powiedział, że jeśli nie usunę rozmowy, zabije mnie i całą moją rodzinę – wspomina zawodniczka w rozmowie z CNN. Strach i poczucie winy sprawiły, że nie powiedziała o wszystkim nawet najbliższym.

Presja i przemoc doprowadziły ją do załamania psychicznego. W pewnym momencie powiedziałam sobie, że nie chcę już żyć, nie chcę tego znosić – wyznaje Mercau, która po nieudanej próbie samobójczej postanowiła jednak walczyć o sprawiedliwość.

Fala oskarżeń

Mercau nie jest jedyną, która zdecydowała się mówić. Do FIFA wpłynęła skarga podpisana przez pięć zawodniczek, w tym znane reprezentantki kraju: Gabrielę Garton, Aldanę Cometti, Luanę Muñoz i Camilę Gómez Ares. Zarzuty dotyczą nie tylko molestowania seksualnego, ale także gróźb, szantażu i przemocy psychicznej.

Nie jest to pierwsza taka sprawa przeciwko Guacciemu. Już w 2020 i 2021 roku pięć innych zawodniczek zgłosiło podobne zarzuty. FIFA wszczęła dochodzenie, które trwało dwa lata.

Komitet śledczy uznał, że doszło do naruszenia kodeksu etyki, jednak ostatecznie panel orzekający uznał, że dowodów jest za mało, by nałożyć sankcje.

Walka o dobre imię

Po zakończeniu śledztwa Guacci oraz jego żona Andrea rozpoczęli medialną i prawną ofensywę przeciwko oskarżycielkom. Publicznie podważali ich wiarygodność, a nawet ujawnili dane czterech z nich. Zawodniczki i ich prawnicy twierdzą, że były narażone na hejt, groźby i presję, by wycofać oskarżenia.

Andrea Guacci zaangażowała się także w prace nad projektem ustawy zaostrzającej kary za fałszywe oskarżenia o przemoc seksualną. Krytycy ostrzegają, że nowe prawo może zniechęcić ofiary do zgłaszania przestępstw i osłabić ochronę kobiet w kraju, gdzie przemoc ze względu na płeć wciąż jest poważnym problemem.

FIFA pod presją, piłkarki nie ustępują

FIFA, mimo wcześniejszych decyzji, zapewnia, że traktuje wszelkie zgłoszenia o nadużyciach bardzo poważnie i prowadzi postępowania zgodnie z międzynarodowymi standardami. Jednak organizacja nie potwierdziła, czy wszczęła nowe śledztwo w sprawie Guacciego.

Argentyńska federacja piłkarska nie przedłużyła kontraktu z Guaccim, który wyjechał do Włoch i tam podjął pracę z młodzieżową drużyną. Sprawa jednak nie ucichła – zarówno on, jak i zawodniczki prowadzą przeciwko sobie procesy o zniesławienie.

Dla Luany Muñoz i Gabrieli Garton to nie tylko walka o własną godność, ale także o bezpieczeństwo przyszłych pokoleń piłkarek. Zaczęłyśmy tę walkę, by chronić kobiety i dzieci. Teraz boimy się, że nowe prawo odbierze kobietom prawa i zniechęci ofiary do ujawniania przemocy – mówi Muñoz.

Mercau, mimo traumy i strachu przed odwetem, nie zamierza się poddać. Boję się nawet oddychać, ale to właśnie ten strach nie pozwala mi się poddać. Chcę, żeby to wszystko się skończyło i żebym mogła żyć w spokoju – podkreśla.